В Україні почалися продажі третього покоління Nissan Qashqai. Журналісти "Авто24" вперше проїхали на ньому кількасот кілометрів засніженими дорогами.

Nissan Qashqai став першопрохідцем класу компактних кросоверів, його власниками стали понад 5 мільйонів людей. Третє покоління Ніссан Кашкай, яке вийшло у 2021 році, створили за тією ж концепцію, що й попередника.

Дуже важлива особливість новинки – вона надає більше відчуття якості автомобіля. Це стосується матеріалів оббивки, якості збірки, тактильних відчуттів та навіть звуках при використанні автомобіля. Наприклад, двері зачиняються з глухим звуком, а нагадування про непристебнутий ремінь безпеки лунає мелодійним рінгтоном. Смартфон має своє місце, де підзаряджається без дроту, так само без дротів працює функція Aplle Car Play.

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На першому тест-драйві автомобілі були у максимальній комплектації Tekna+. У ній 19-дюймові диски, панорамний дах, шкіряний салон темно-синього кольору. Водій та передній пасажир можуть скористатись функцією масажу, а окрім екранів мультимедійного центру та панелі приладів інформація про маршрут висвічується на проєкційний дисплей. До шумоізоляції практично немає зауважень, а матричні фари світять дальнім світлом, не осліплюючи зустрічний транспорт. Водій може ввімкнути не лише підігрів чи масаж, але й погріти руки на кермі.

Для моделі залишили компактні розміри зовні, але збільшили простір всередині. Наприклад, в довжину новий Qashqai став довшим всього на 3 см, натомість об'єм багажника зріз на 74 л (а це ціла валіза середнього розміру), а простір для пасажирів виріс на 3 см в районі плечей та на 1 см – в районі бедер. Збільшення простору відчувається і візуально, особливі з відкритим панорамним дахом, який дає максимальне відчуття простору пасажирам другого ряду. З ним поїздка на далекі відстані видається цікавою та зовсім не втомлює. Хоча на поганій дорозі пасажири деколи відчувають спрацювання підвіски на відбій, а холод просочується з дверцят на ноги. Не вистачало в шкіряному салоні й підігріву заднього ряду. Натомість тут є повітряні дефлектори, два USB-роз'єми та підстаканники у підлокітнику. Зручний вихід з машини забезпечують широкі двері, які відчиняються на 90 градусів.

Новий Nissan Qashqai оснащується сучасним 1,3-літровим турботомором, який в початковій комплектації йде разом з механічною коробкою передач та видає 130 к.с., а в середніх та старших – варіатор та мотор на 150 к.с. Також можна обрати передній чи повний привод. У випадку з повним, як в тестовому автомобілі, до трьох режимів руху (еко, нормал та спорт) додаються позашляхові – сніг та бруд.

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Під час поїздки ми використовували зимовий режим при русі засніженими поверхнями, - авто знижувало проковзування коліс до мінімуму. А на чистій асфальтовій трасі найкраще керувати в спортивному режимі – так автомобіль швидше розкривається та використовує усі 250 НМ крутного моменту, обгони попутного транспорту даються легше.

Загалом перше враження від нового Nissan Qashqai виявилось напрочуд позитивним. Це сучасний автомобіль, який має максимум функцій комфорту та безпеки, найновіше мультимедійне обладнання, просторий всередині та компактний зовні. Багато варіантів комплектацій дають змогу обрати саме той варіант, який краще підійде за функціоналом, комфортом та ціною. До речі, українські дилери надають додатку знижку нинішнім власникам Nissan. А те, що вони побачать відчутний прогрес у новій моделі, не викликає жодного сумніву.