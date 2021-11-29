Чистих електрокарів з них буде 15, решта – електрифіковані.

Компанія Nissan представила стратегію розвитку Nissan Ambition 2030 – курс на тотальну електрифікацію. Кінцева мета плану сягає ще далі – у 2050 рік, до якого японський автовиробник сподівається дійти вже повністю вуглецево-нейтральним.

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Протягом наступних п'яти років Nissan інвестує близько 17,6 мільярда доларів у розбудову електромобілів, аби до 2030 року додати до своєї лінійки 23 електрифікованих новинки: 15 будуть електромобілями, ще вісім – гібридами e-Power. Частину інвестицій буде спрямовано на розробки твердотілих акумуляторів та технологій автономного водіння.

Передбачається, що комерційне застосування твердотілих акумуляторів у серійних електромобілях Nissan почнеться у 2028 році, через чотири роки, після запуску нового заводу у Йокогамі. А до 2030 року Nissan збільшить виробництво батарей до 130 гігават-годин на рік.

Фірмовий асистент управління Nissan ProPilot через п'ять років буде встановлений на кожному другому автомобілі японської марки, а до 2030 року машини вже матимуть лідари нового покоління.

За розрахунками Nissan, протягом найближчих п’яти років обсяги продажів батарейних машин зростуть: у Європі вони складатимуть 75 відсотків від загальної кількості автомобілів у продажу, у Японії – 55 відсотків, у Китаї – 40 відсотків. У США 40-відсоткову позначку Nissan планує перетнути лише у 2030 році.

Фото: віртуальні концепти Nissan / Nissan

Під час презентації плану Ambition 2030, компанія Nissan представила чотири електричних концепта: Nissan Chill-Out, Max-Out, Surf-Out та Hang-Out. Nissan не сказав, чи має котрийсь із цих концептуальних автомобілів породити серійну модель.

Перший – кросовер на платформі Nissan CMF-EV зі сріблястим кузовом та передньою частиною, що нагадує Hyundai Tucson. Nissan Max-Out – це кабріолет з парою сидінь, розроблений для того, щоб “надати новий досвід водіння з чудовою стабільністю та комфортом”. Концепт Nissan Surf-Out Concept являє собою електричний пікап з багажником-трансформером, подібним до того, що демонстрував Tesla Cybertruck. Останній концепт – Hang-Out, демонструє “мобільний житловий простір” з плоскою підлогою та сидіннями, як у кінотеатрі.