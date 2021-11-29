Чистых электрокаров из них будет 15, остальные – электрифицированы.

Компания Nissan представила стратегию развития Nissan Ambition 2030 – курс на тотальную электрификацию. Конечная цель плана идет еще дальше – в 2050 год, к которому японский автопроизводитель надеется дойти уже полностью углеродно-нейтральным.

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В течение следующих пяти лет Nissan инвестирует около 17,6 миллиарда долларов в развитие электромобилей, чтобы к 2030 году добавить в свою линейку 23 электрифицированных новинки: 15 будут электромобилями, еще восемь – гибридами e-Power. Часть инвестиций будет направлена ​​на разработку твердотелых аккумуляторов и технологий автономного вождения.

Предполагается, что коммерческое применение твердотелых аккумуляторов в серийных электромобилях Nissan начнется в 2028 году, через четыре года, после запуска нового завода в Йокогаме. А к 2030 году Nissan увеличит производство батарей до 130 гигаватт-часов в год.

Фирменный ассистент управления Nissan ProPilot через пять лет будет установлен на каждом втором автомобиле японской марки, а к 2030 году машины уже получат лидеры нового поколения.

По расчетам Nissan, в ближайшие пять лет объемы продаж батарейных машин возрастут: в Европе они будут составлять 75 процентов от общего количества автомобилей в продаже, в Японии – 55 процентов, в Китае – 40 процентов. В США 40-процентную отметку Nissan планирует пересечь только в 2030 году.

Фото: виртуальные концепты Nissan / Nissan

В ходе презентации плана Ambition 2030, компания Nissan представила четыре электрических концепта: Nissan Chill-Out, Max-Out, Surf-Out и Hang-Out. Nissan не сказал, должен ли какой-нибудь из этих концептуальных автомобилей породить серийную модель.

Первый – кроссовер на платформе Nissan CMF-EV с серебристым кузовом и передней частью, напоминающей Hyundai Tucson. Nissan Max-Out – это кабриолет с парой сидений, разработанный для того, чтобы “придать новый опыт вождения с отличной стабильностью и комфортом”. Концепт Nissan Surf-Out Concept представляет собой электрический пикап с багажником-трансформером, подобным тому, что демонстрировал Tesla Cybertruck. Последний концепт – Hang-Out, демонстрирует “мобильное жилое пространство” с плоским полом и сиденьями, как в кинотеатре.