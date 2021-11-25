Лучшими в своих категориях также названы новые автомобили от Audi, Porsche, Kia и Peugeot.

Организаторы конкурса German car of the year (GCOTY) назвали нынешнего победителя. Премию получил электрический кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5. Четвертый год подряд победу в конкурсе получает электромобиль – до 5 Ioniq титул получали Honda e, Porsche Taycan и Jaguar I-Pace.

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Международное жюри премии из 20 автомобильных журналистов также назвало лучшие машины в пяти отдельных категориях. В категории “Компактный класс”, в который входят авто с начальной ценой в 25 000 евро, победу одержал хэтчбек Peugeot 308. Лучшим в категории “Премиум” (цена – от 25 000 до 50 000 евро) стал электрокар Kia EV6. Еще один электрокар – Audi e-tron GT назван лучшим в классе “Люкс”. Лучшим спортивным автомобилем назван Porsche 911 GT3. Абсолютно лучшим новым электромобилем или электрифицированным авто – категория “Новая энергия” стал Hyundai Ioniq 5, который, в конце концов, завоевал и главный титул

Hyundai Ioniq 5 представляет класс субкомпактных кроссоверов, хотя его кузов спроектирован по канонам хэтчбеков. Дизайн – в стиле ретро, а платформа – новая, E-GMP, с одно- и двухмоторной силовой установкой мощностью до 306 лошадиных сил. Ioniq 5 в максимальной конфигурации имеет запас хода на одном заряде в 480 километров. Также электрокар поддерживает зарядку от 800-вольтовых терминалов мощностью до 350 киловатт.

Ioniq 5 также есть в списках претендентов на титул “Автомобиль года в США” и “Всемирный автомобиль года”.

Фото: Hyundai Ioniq 5 / Hyundai