Кращими у своїх категоріях також названо нові автомобілі від Audi, Porsche, Kia та Peugeot.

Організатори конкурсу German car of the year (GCOTY) назвали цьогорічного переможця. Премію отримав електричний крос-хетч Hyundai Ioniq 5. Четвертий рік поспіль перемогу в конкурсі виборює електромобіль – до Ioniq 5 титул отримували Honda e, Porsche Taycan та Jaguar I-Pace.

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Міжнародне журі премії з 20 автомобільних журналістів також назвало кращі машини у п'яти окремих категоріях. У категорії “Компактний клас”, до якої входять авто з початковою ціною до 25 000 євро, перемогу здобув хетчбек Peugeot 308. Кращим у категорії “Преміум” (ціна – від 25 000 до 50 000 євро) став електрокар Kia EV6. Ще один електрокар – Audi e-tron GT названий кращим у класі “Люкс”. Кращим спортивним автомобілем названо Porsche 911 GT3. Абсолютно кращим новим електромобілем чи електрифікованим авто – категорія “Нова енергія”став Hyundai Ioniq 5, який, врешті, виборов і головний титул

Hyundai Ioniq 5 представляє клас субкомпактних кросоверів, хоча його кузов спроєктований за канонами хетчбеків. Дизайн – у стилі ретро, а платформа – нова, E-GMP, з одно- та двомоторною силовою установкою потужністю до 306 кінських сил. Ioniq 5 у максимальній конфігурації має запас ходу на одному заряді у 480 кілометрів. Також електрокар підтримує зарядку від 800-вольтових терміналів потужністю до 350 кіловат.

Ioniq 5 також є у списках претендентів на титул “Автомобіль року у США” та “Світовий автомобіль року”.

Фото: Hyundai Ioniq 5 / Hyundai