Прямокутні ретро форми 80-х років минулого століття гармонійно поєднуються з такими речами, як світлодіодні фари та планшетний екран всередині.

Hyundai Heritage Series Grandeur Concept – так називається цей модернізований седан – став другим у ностальгічній серії, після хетчбека Heritage Series Pony. Новий електричний концепт присвячений 35-й річниці моделі Grandeur.

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Концепт зберіг форм кузова, хоча дизайнери підправили вигляд решітки радіатора, змінили колеса, молдинги та дзеркала заднього виду. Також Heritage Series Grandeur отримав “піксельні” передні фари та задні ліхтарі у стилі Hyundai Ioniq 5.

Фото: Hyundai Heritage Series Grandeur Concept / Hyundai

Значна частина змін відбулась всередині, де команда дизайнерів поєднала в інтер’єрі старе і нове, щоб створити переконливу альтернативну історію. Від оригінального ретро Grandeur тут є односпицеве ​​кермо та важіль трансмісії, який нагадує 1980-ті роки, пухкі крісла. А сучасність представляють цифрові прилади та мультимедійна система з великим планшетним екраном, діодне освітлення та підсвічування, екологічні матеріали.



Фото: салон оригінального Hyundai Grandeur 1986 року / Hyundai

Hyundai не згадує, що оригінальний флагманський седан Grandeur був копією Mitsubishi Debonair другого покоління, однак від цього модернізований седан не став менш цікавим. На жаль, про силову установку концепта нічого не повідомляється, крім того, що вона електрична.