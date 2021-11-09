Прямоугольные ретро формы 80-х годов прошлого века гармонично сочетаются с такими вещами, как светодиодные фары и планшетный экран внутри.

Hyundai Heritage Series Grandeur Concept – так называется этот модернизированный седан – стал вторым в ностальгической серии, после хэтчбека Heritage Series Pony. Новый электрический концепт посвящен 35-й годовщине модели Grandeur.

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Концепт сохранил формы кузова, хотя дизайнеры подправили облик решетки радиатора, изменили колеса, молдинги и зеркала заднего вида. Также Heritage Series Grandeur получил “пиксельные” передние фары и задние фонари в стиле Hyundai Ioniq 5.

Фото: Hyundai Heritage Series Grandeur Concept / Hyundai

Значительная часть изменений произошла внутри, где команда дизайнеров объединила в интерьере старое и новое, чтобы создать убедительную альтернативную историю. От оригинального ретро Grandeur здесь есть односпицевый руль и рычаг трансмиссии, который напоминает 1980-е годы, пухлые кресла. А современность представляют цифровые приборы и мультимедийная система с большим планшетным экраном, диодное освещение и подсветка, экологические материалы.



Фото: салон оригинального Hyundai Grandeur 1986 года / Hyundai

Hyundai не вспоминает, что оригинальный флагманский седан Grandeur был копией Mitsubishi Debonair второго поколения, однако от этого модернизированный седан не стал менее интересным. К сожалению, о силовой установке концепта ничего не сообщается, кроме того, что она электрическая.