Компактный автомобиль Hyundai Pony выпускался с 1975 по 1990 годы и в свое время стал первым серийным автомобилем Южной Кореи и первым экспортным.

Начав масштабную электрификацию своего модельного ряда, специалисты Hyundai черпали вдохновение именно в Pony – именно на него похож новый электрокар Hyundai Ioniq 5. А чтобы увековечить историческую модель, ее также осовременили с помощью электрических и электронных компонентов.

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Модернизированный ретрокар получил название Hyundai Heritage Series Pony. Он существует в единственном экземпляре, увидеть который выпадет не каждому, поэтому видео от канала Woopa TV предоставляет прекрасную возможность для близкого знакомства с интересным рестомодом.

Hyundai Heritage Series Pony базируется на Pony первого поколения. Hyundai мало что рассказал о технических аспектах рестомода, отметив лишь, что автомобиль оснащен цифровым селектором коробки передач, беспроводной зарядкой для мобильных телефонов и голосовым управлением медиасистемы.

Фото: Hyundai Heritage Series Pony / Hyundai

Одной из особенно интересных деталей рестомода являются внешние зеркала, установленные на крыльях, в которые встроены камеры заднего вида. Общая форма автомобиля осталась неизменной, но оптика была заменена на светодиодную, с пиксельным узором, как в Ioniq 5 и Staria.