Лицевая часть Opel Pixel-Vizor представляет собой светодиодную панель, на которой электрокар отображает графику и текстовые сообщения для общения с окружающими.

Manta – историческое имя для Opel, которое в наше время превращается из знакового купе на ElektroMOD. В это слово производитель вкладывает несколько значений и все свои надежды, так как это будет первый новый электрокар собственной разработки. Серийная модель может получить название Opel Manta GSe.

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Opel с гордостью сообщает, что “неоклассику без выбросов” разработала молодая команда, электронный двигатель под типичным черным капотом пришел на смену четырехцилиндровому мотору классического спорткара Opel Manta A 1970 года.

Лаконичный неоново-желтый кузов с классическими пропорциями заиграет по-новому, благодаря “сияющей улыбке”, созданной при помощи новейших светодиодных технологий. Оригинальная Manta с геометрическим расположением фар, решеткой радиатора и эмблемой молнии “Blitz” уже послужила вдохновением для нового лица Opel, Vizor, который сейчас реализован в Mokka и Crossland. Сейчас сам Opel Manta GSe ElektroMOD несет этот дизайн в своем самом инновационном исполнении – выразительном Pixel-Vizor.

Фото: Pixel-Vizor на Opel Manta GSe ElektroMOD / Opel

Opel Pixel-Vizor растягивается на всю ширину автомобиля, на месте где обычно бывает радиаторная решетка. Визор запускает "цифровой фейерверк“, провозглашая такие фразы, как ”мое немецкое сердце электрифицировано“ или ”я на выполнении электро-миссии". Электрическое купе также самоидентифицируется, демонстрируя надпись "Я – ElektroMOD". Дизайнеры Opel также поиграли с классическим логотипом Manta и превратили его в QR-код.

В настоящее время Opel Manta GSe ElektroMOD получает последние штрихи в Рюссельсхайме, а 19 мая неоклассика будет представлена во всех деталях.