Apex H2 имеет эффектный дизайн, инновационный силовой агрегат, но не слишком впечатляющие, как для электротранспорта, характеристики. Несмотря на статус концепта, для Segway Apex H2 уже объявлена ориентировочная цена.

Бренд Segway наиболее известен, благодаря своему причудливому электрическому транспорту, но последний продукт, безусловно, интересен, поскольку это футуристический электромотоцикл на водородных топливных элементах, известный как Apex H2.

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Выглядя, как что-то из научно-фантастического фильма, Apex H2 – это байк с гладким обтекаемым кузовом, который имеет минималистичное лобовое стекло, тонкую фару и большие колеса, которые, кажется, левитують, благодаря двойной установке маятника.

Емкости с водородным топливом находятся в специальном контейнере с легким доступом. Они используются для питания электродвигателя, о котором пока мало что известно. Segway обещает мощность в 80 лошадиных сил, ускорение 0-100 километров в час менее чем за 4 секунды и максимальную скорость 150 километров в час.

Водородный байк, по данным Electrek, планируется выпустить на рынок в 2023 году, а цена стартует с отметки 69 990 йен – 10 699 долларов США.

Интересно, что Segway будет использовать водородную силовую установку, хотя она, казалось бы, придаст мотоциклу сложности и веса. Стоит также отметить, что заправочные станции для водорода относительно редки, но использование канистр с водородом может облегчить эту проблему, если они станут широко доступны.

Фото: водородный электробайк Segway Apex H2 / Segway