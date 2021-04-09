Apex H2 має ефектний дизайн, інноваційний силовий агрегат, але не надто вражаючі для електротранспорту характеристики. Незважаючи на статус концепту, для Segway Apex H2 вже оголошена орієнтовна ціна.

Бренд Segway найбільш відомий, завдяки своїм вигадливим електричним транспортам, але останній продукт, безумовно, цікавіший, оскільки це футуристичний електромотоцикл на водневих паливних елементах, відомий як Apex H2.

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Виглядаючи як щось із науково-фантастичного фільму, Apex H2 – це байк з гладеньким обтічним кузовом, який має мінімалістичне лобове скло, тонку фару та великі колеса, які, здається, левітують, завдяки подвійній установці маятника.

Контейнери з водневим пальним знаходяться у спеціальному контейнері з легким доступом. Вони використовуються для живлення електродвигуна, про який поки мало що відомо. Segway обіцяє потужність у 80 кінських сил, прискорення 0–100 кілометрів на годину менш, ніж за 4 секунди та максимальну швидкість 150 кілометрів на годину.

Водневий байк, за данними Electrek, планується випустити на ринок у 2023 році, а ціна стартуватиме з відмітки 69 990 йен – 10 699 доларів США.

Цікаво, що Segway буде використовувати водневу силову установку, оскільки вона, здавалося б, додасть мотоциклу складності та ваги. Варто також зазначити, що заправні станції для водню відносно рідкісні, але використання каністр з воднем може полегшити цю проблему, якщо вони стануть широко доступні.

Фото: водневий електробайк Segway Apex H2 / Segway