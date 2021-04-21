Лицьова частина Opel Pixel-Vizor являє собою світлодіодну панель, на якій електрокар відображає графіку та текстові повідомлення для спілкування з оточуючими.

Manta – історичне ім’я для Opel, яке в наш час перетворюється зі знакового купе на ElektroMOD. У це слово виробника вкладає кілька значень і всі свої сподівання, оскільки це буде перший новий електрокар власної розробки. Серійна модель може отримати назву Opel Manta GSe.

Також цікаво: Segway показала водневий електробайк, який пустить в серійне виробництво

Opel з гордістю повідомляє, що “неокласику без викидів” розробила молода команда, електронний двигун під типовим чорним капотом прийшов на зміну чотирициліндровому мотору класичного спорткара Opel Manta A 1970 року.

Лаконічний неоново-жовтий кузов з класичними пропорціями заграє по-новому, завдяки “сяючі посмішці”, створеній за допомогою новітніх світлодіодних технологій. Оригінальна Manta з геометричним розташуванням фар, решіткою радіатора та емблемою блискавки “Blitz” вже послужила натхненням для нового обличчя Opel, Vizor, який зараз реалізований в Mokka та Crossland. Зараз сам Opel Manta GSe ElektroMOD несе цей дизайн у своєму найбільш інноваційному виконанні – виразному Pixel-Vizor.

Фото: Pixel-Vizor на Opel Manta GSe ElektroMOD / Opel

Opel Pixel-Vizor розтягується на всю ширину автомобіля, на місці де зазвичай буває радіаторна решітка. Візор запускає “цифровий феєрверк”, проголошуючи такі фрази, як “Моє німецьке серце електрифіковане” або “Я на виконанні електро-місії”. Електричне купе також самоідентифікується, демонструючи напис “Я – ElektroMOD”. Дизайнери Opel також погрались з класичним логотипом Manta та перетворили його на QR-код.

Наразі Opel Manta GSe ElektroMOD отримує останні штрихи в Рюссельсхаймі, а 19 травня неокласика буде представлена у всіх деталях.