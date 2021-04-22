Компактний автомобіль Hyundai Pony випускався з 1975 по 1990 роки і свого часу став першим серійним автомобілем Південної Кореї і першим експортним.

Розпочавши масштабну електрифікацію свого модельного ряду, спеціалісти Hyundai черпали натхнення саме у Pony – саме на нього схожий новий електрокар Hyundai Ioniq 5. А щоб увіковічити історичну модель, її також осучаснили за допомогою електричних і електронних компонентів.

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Модернізований ретрокар отримав назву Hyundai Heritage Series Pony. Він існує в єдиному екземплярі, побачити який випаде не кожному, тому відео від каналу Woopa TV надає чудову можливість для близького знайомства з цікавим рестомодом.

Hyundai Heritage Series Pony базується на Pony першого покоління. Hyundai мало що розповів про технічні аспекти рестомода, зазначивши лише, що автомобіль оснащений цифровим селектором коробки передач, бездротовою зарядкою для мобільних телефонів та голосовим управлінням медіасистеми.

Фото: Hyundai Heritage Series Pony / Hyundai

Однією із особливо цікавих деталей рестомода є зовнішні дзеркала, встановлені на крилах, у які вбудовані камери заднього виду. Загальна форма автомобіля залишилась незмінною, але оптика була замінена на світлодіодну, з піксельним візерунком, як у Ioniq 5 та Staria.