Оказывается, у автомобильных шин тоже есть свой срок годности. Старые шины теряют свои свойства и уже не так уверенно держатся за дорогу.

Срок годности шин – это отрезок времени, когда компания-производитель гарантирует соответствие характеристик заявленным обозначениям. В течение этого срока их можно использовать без каких-либо ограничений и опасений за безопасность передвижения.

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Что влияет на срок годности покрышек

Возраст резины можно определить по части кода DOT, обозначающем дату производства, он указывается на любой шине. Стандартно он представлен в виде четырехзначного числа:

Эти покрышки были произведены на 13 неделе 2011 года

Первые 2 цифры – неделя производства (отсчитывается с начала года). Остальные 2 цифры – год производства, точнее последние 2 цифры года. Например, часть кода DOT формата 1013 обозначает, что покрышки были произведены на 10 неделе 2013 года.

Большинство производителей рекомендуют обновлять шины через 6 – 7 лет эксплуатации. Даже при нормальном состоянии протектора резина к этому времени теряет большую часть своих физических и химических свойств, а это напрямую влияет на безопасность во время движения.

Срок годности может быть разным в зависимости от производителя и скоростного режима:

ZR. Шины, предназначенные для передвижения 240 км/ч и выше. Срок годности – 6 лет.

H. Верхний порог скорости равен 210 км/ч, срок – до 5 лет.

S. Допустимая скорость – до 180 км/ч, срок – 4 – 5 лет.

Если к концу сезона вы обнаружили, что срок годности покрышек истекает, то к следующему сезону необходимо приобрести новый комплект. В случае зимней резины стоит запланировать покупку на лето, поскольку в не сезон стоимость шин, как правило, немного ниже. Хорошо сэкономить можно также в конце сезона, когда производители распродают остатки.