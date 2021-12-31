В МВД хотят обязать водителей менять шины на зимние и летние, а также постоянно, в любое время суток и время года, ездить со включенными фарами в режиме ближнего света.

На сайте МВД появилось информационное сообщение о проведении электронных консультаций с общественностью касательно проекта постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Правила дорожного движения".

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"Реализация проекта постановления позволит урегулировать вопросы эксплуатации в зимний период времени транспортных средств, оборудованных исключительно зимними и всесезонными шинами, а также установить порядок использования дневных ходовых огней (ближнего света фар) при движении механического транспортного средства", – говорится в сообщении.

В МВД считают, что такие изменения приведут к положительному влиянию на уровень безопасности дорожного движения, снижению количества ДТП и повышению ответственности водителей.

Проект дополняет Правила дорожного движения новыми пунктами, которые определяют, как отличить зимнюю резину от летней и всесезонной:

шина зимняя – шина, имеющая на боковине маркировку "M+S", "M.S", "M&S", "MS", "DP" и предназначенная производителем для эксплуатации во время зимнего периода времени;

шина летняя – шина, не имеющая на боковине маркировок зимней и всесезонной шины и предназначенная производителем для эксплуатации во время летнего периода времени;

всесезонная шина – шина, имеющая на боковине маркировку "All Seasons" и предназначенная производителем для эксплуатации во время летнего и зимнего периода времени;

Датами смены шин определены 1 октября и 31 марта. По задумке специалистов МВД, все водители должны сменить шины на своих транспортных средствах в один день.

За использование шин, которые не отвечают сезону, полиция сможет штрафовать водителей. Соответственно части первой статьи 121 КУоАП штраф будет составлять 340 грн.

Что касается постоянного света фар в любое время суток и время года, в проекте сказано следующее: "на всех механических транспортных средствах во время движения должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар".

По мнению специалистов, которые работают в МВД, это нововведение должно уменьшить количество ДТП в светлое время суток.

Справка

Напомним, что в большинстве стран мира полиция не контролирует сезонность шин. Контроль за сезонностью резины ведут страховые компании. Если на автомобиле установлены шины не соответствующие сезону – страховая вправе отказать в выплате компенсации.