В МВС хочуть зобов’язати водіїв змінювати шини на зимові та літні, а також постійно, у будь-який час доби та пори року, їздити з увімкненими фарами.

На сайті МВС з’явилось інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил дорожнього руху".

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"Реалізація проекту постанови дозволить урегулювати питання експлуатації в зимовий період часу транспортних засобів, обладнаних виключно зимовими та всесезонними шинами, а також установити порядок використання денних ходових вогнів (ближнього світла фар) під час руху механічного транспортного засобу", - сказано в повідомленні.

В МВС вважають, що такі зміни призведуть до позитивного впливу на рівень безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП та підвищення відповідальності водіїв.

Проект доповнює Правила дорожнього руху новими пунктами які визначають як відрізнити зимову гуму від літньої та всесезонної:

шина зимова – шина, що має на боковині маркування "M+S", "M.S", "M&S", "MS", "DP" та призначена виробником для експлуатації під час зимового періоду часу;

шина літня – шина, що не має на боковині маркувань зимової та усесезонної шини та призначена виробником для експлуатації під час літнього періоду часу;

шина усесезонна – шина, що має на боковині маркування "All Seasons" та призначена виробником для експлуатації під час літнього та зимового періоду часу;.

Датами зміни шин визначено 1 жовтня та 31 березня. Очевидно, за задумкою спеціалістів МВС, усі водії повинні змінити шини на своїх транспортних засобах в один день.

За використання шин, які не відповідають сезону, поліція зможе штрафувати водіїв відповідно частини першої статі 121 КУпАП. Штраф складатиме 340 грн.

Що стосується постійного світла фар у будь-який час доби та пори року, у проекті сказано наступне: "на всіх механічних транспортних засобах під час руху повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар".

На думку спеціалістів, які працюють у МВС, це нововведення повинно зменшити кількість ДТП у світлу пору доби.

Довідка

Нагадаємо, що у більшості країн світу поліція не контролює сезонність шин. Контроль за сезонністю гуми ведуть страхові компанії. Якщо на автомобілі встановлені шини, які не відповідають сезону, страхова має право відмовити у виплаті компенсації.