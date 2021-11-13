Є календар юліанський, є григоріанський, є православний, і є таблиці майя, але не всі знають про календарі страхових компаній. Між тим, згідно з ними, зима в Україні настає аж ніяк не першого грудня. І тим, хто страхує автомобіль за КАСКО, варто знати ці особливості.

Узимку аварійність на автошляхах зростає у кілька разів, і це не дивно, адже погодні умови не сприяють безпечній експлуатації транспорту. Розуміючи це, страхові компанії намагаються знизити ймовірність виникнення страхових випадків і включають в угоди страхування автомобілів КАСКО додаткові “сезонні” умови. Якщо їх недотримання призведе до пошкодження машини, страхове відшкодування буде скасовано або зменшено.

Взимку на шляхах трапляється набагато більше аварій, тому страхові компанії включають в угоди КАСКО додаткові умови

З одного боку це справді підштовхує водія до забезпечення безпеки руху, з іншого – дає страховикам офіційний привід не оплачувати ремонт. Найчастіше формулювання відмови має такий вигляд: “невідповідність технічного стану автомобіля погодним умовам”.

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В першу чергу йдеться про обов’язкову наявність на застрахованому автомобілі зимових шин, іноді також згадується необхідність заправки машини зимовими рідинами – певно, мається на увазі бачок омивача лобового за заднього скла.

Зимова гума – одна з умов безпеки взимку. Це враховують страховики, але є ще один пункт – період, який компанії вважають зимою

Але сьогодні ми хочемо розповісти в першу чергу про періоди, які страхові компанії вважають зимою – і протягом яких машина повинна їздити на зимовій гумі. Зважаючи на український клімат, більшість страховиків “призначають” цей сезон, крім зимових місяців, також на частину осені та весни. Причому у різних страхових компаній цей період не однаковий, є такі варіанти початку і кінця зими:

1 грудня – 1 березня

15 листопада – 15 березня

15 жовтня – 15 квітня

Найцікавіше, що за календарем деяких українських страхових компаній є кілька днів, за які власник зобов’язаний змінити гуму – адже не в один день усім це робити! Ось цитата з договору КАСКО однієї української компанії: “При цьому у цілях Договору зимовим сезоном вважається період з 15 листопада до 15 березня, а літнім сезоном вважається період з 15 травня по 15 вересня”. Тобто з 15 вересня по 15 листопада можна їздити на будь-яких шинах – зимових, літніх чи всесезонних. Так само як і з 15 березня по 15 травня. Однак після 15 травня ґума має бути літньою чи всесезонною, а з 15 листопада – зимовою або всесезонною.

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Показово, що в деяких пакетах КАСКО обов’язкова наявність на машині зимової гуми приписується не в якійсь певний період, а за відповідних погодних умов: снігу, морозу, слизької дороги. Тобто якщо аварія станеться серед зими, але на чистій сухій дорозі, відмовити у виплаті через літню гуму на колесах страхова не має права. І навпаки.

Якщо власник машини з КАСКО вчасно не перевзує її, страхової виплати у випадку ДТП він не отримає

Взагалі, із зазначеними пунктами в угоді страхування треба уважно ознайомитися (краще до підписання) і пам’ятати про них під час користування машиною, особливо – в міжсезоння.

Додаткові сюрпризи зими

Варто нагадати, що узимку на автомобіліста чекають не лише небезпечні ситуації, пов’язані зі слизьким дорожнім покриттям. Автомобіль також можуть пошкодити бурульки або сніг з дахів будинків, камінчики протиожеледної суміші та грудки льоду з-під коліс вантажівок, жорстка, схожа на лід, кірка снігу. Нарешті, саме узимку машина може розпочати особливо активно іржавіти. І навіть найдорожчі поліси покривають далеко не всі втрати автомобіліста через ці загрози. З’ясовувати подробиці щодо усіх ризиків треба ще при оформленні страховки.

Слизька дорога – не єдина причина неприємностей у зимову пору. Але падіння снігу та льоду з дахів покривають не усі поліси КАСКО

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Одна з головних умов при купівлі полісу КАСКО – обрати максимально повний пакет з тих, які будуть фінансово доступні автовласнику. Зрозуміло, що страхова компанія теж має бути не випадковою, а за можливістю – з якомога кращою репутацією на ринку, адже саме “дешеві” компанії намагаються за найменшої змоги ухилитися від оплати автовласнику страхових випадків.

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