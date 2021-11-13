Есть календарь юлианский, есть григорианский, есть православный, и есть таблицы майя, но не все знают о календарях страховых компаний. Между тем, согласно им, зима в Украине наступает отнюдь не первого декабря. И тем, кто страхует автомобиль по КАСКО, стоит знать эти особенности.

Зимой аварийность на автодорогах возрастает в несколько раз, и это неудивительно, ведь погодные условия зимы мешают безопасной эксплуатации транспорта. Понимая это, страховые компании пытаются снизить вероятность возникновения страховых случаев и включают в договора страхования автомобилей КАСКО дополнительные “сезонные” условия. Если их несоблюдение приведет к повреждению машины, страховое возмещение будет отменено или уменьшено.

Зимой на дорогах случается в разы больше аварий, поэтому страховые компании включают в договора КАСКО дополнительные условия

С одной стороны это действительно подталкивает водителя к обеспечению безопасности движения, с другой – дает страховщикам официальный повод не оплачивать ремонт. Чаще всего формулировка отказа имеет такой вид: ”несоответствие технического состояния автомобиля погодным условиям”.

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В первую очередь речь идет об обязательном наличии на застрахованном автомобиле зимних шин, иногда также упоминается необходимость заправки машины зимними жидкостями – вероятно, имеется в виду бачок омывателя лобового за заднего стекла.

Зимняя резина – одно из условий безопасности зимой. Это учитывают страховщики, но есть еще один пункт – период, который компании считают зимой

Но сегодня мы хотим рассказать в первую очередь о периодах, которые страховые компании считают зимой – и в течение которых машина должна ездить на зимней резине. Учитывая украинский климат, большинство страховщиков “назначают” этот сезон помимо зимних месяцев также на часть осени и весны. Причем у разных страховых компаний этот период не одинаков, есть такие варианты начала и конца зимы:

1 декабря – 1 марта

15 ноября – 15 марта

15 октября – 15 апреля

Согласно календарю некоторых украинских страховых компаний есть несколько дней, за которые владелец обязан сменить резину – ведь не в один день всем это делать! Вот цитата из договора КАСКО одной украинской компании: "При этом в целях Договора зимним сезоном считается период с 15 ноября по 15 марта, а летним сезоном считается период с 15 мая по 15 сентября". То есть с 15 сентября по 15 ноября можно ездить на любых шинах – зимних, летних или всесезонных. Равно как и с 15 марта по 15 мая. Однако после 15 мая резина должна быть летней или всесезонной, а с 15 ноября – зимней или всесезонной.

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Показательно, что в некоторых пакетах КАСКО обязательное наличие на машине зимней резины приписывается не в какой-то определенный период, а при соответствующих погодных условиях: снеге, морозе, скользкой дороге. То есть если авария произойдет среди зимы, но на чистой сухой дороге, отказать в выплате из-за летней резины на колесах страховая компания не имеет права. И наоборот.

Если владелец машины с КАСКО вовремя не переобует ее, страховой выплаты в случае ДТП он не получит

Вообще, с указанными пунктами в договоре страхования нужно внимательно ознакомиться (лучше до подписания) и помнить о них во время пользования машиной, особенно в межсезонье.

Дополнительные сюрпризы зимы

Стоит напомнить, что зимой автомобилиста ждут не только опасные ситуации, связанные со скользким дорожным покрытием. Автомобиль также могут повредить сосульки или снег с крыш домов, камешки противогололедной смеси и комья льда из-под колес грузовиков, жесткая, похожая на лед корка снега. Наконец, именно зимой машина может начать особенно активно ржаветь. И даже самые дорогие полисы покрывают далеко не все потери автомобилиста из-за этих угроз. Выяснять подробности относительно всех рисков надо еще при оформлении страховки.

Скользкая дорога – не единственная причина неприятностей в зимнюю пору. Но падение снега и льда с крыш покрывают не все полисы КАСКО

Рекомендация Авто24

Одно из главных условий при покупке полиса КАСКО – выбрать максимально полный пакет из тех, которые будут финансово доступны автовладельцу. Понятно, что страховая компания тоже должна быть не случайной, а по возможности – с как можно лучшей репутацией на рынке, ведь именно “дешевые” компании стараются при малейшей возможности уклониться от оплаты страховых случаев. А уважаемые страховые компании как правило не ищут мелких зацепок и оплачивают водителю последствия ДТП.

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