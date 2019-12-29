Синоптики прогнозируют зимние осадки в ближайшие дни, и с не меньшей вероятностью мы можем предсказать на сегодня-завтра невеселый “праздник” День жестянщика. Авто24 коротко напоминает азы зимней безопасности.

Самое главное в день наступления настоящей зимней погоды – это переключить свое водительское сознание на “зимний режим”: отказаться от летних приемов вождения и вспомнить свой опыт и навыки, накопленные за предыдущие холодные сезоны.

При малейших подозрениях на качество сцепления колес с дорогой нужно снижать скорость как минимум вдвое-втрое против летней. Это даст возможность среагировать на любые неприятности.

Принципиальных отличий между зимними и летними условиями хоть и немного, но они кардинально влияют на безопасность. Давайте вспомним, как нивелировать их.

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Сцепление с дорогой

При отрицательной температуре и осадках дорога почти обязательно становится скользкой. Это влияет на поведение автомобиля во всех без исключения ситуациях: при трогании с места, ускорении, торможении, маневрировании. Приемов зимней езды существует множество, но их можно выразить двумя словами: все делаем не спеша и плавно. Сниженные по сравнению с сухой дорогой скорость и обороты двигателя, во-первых, снижают риск заноса, сноса и буксования, а во вторых, дают водителю больше времени на реакцию и исправление ситуации. А плавные действия рулем и педалями снижают риск потери сцепления колес с дорогой.

Пока вы не убедитесь, что все стекла оттаяли и не собираются запотевать, с места лучше не трогаться.

Обзорность

Осадки, которые делают дорогу скользкой, также делают стекла непрозрачными. И тут от водителя зависит гораздо меньше, чем в вопросах скольжения. Так, снег, закрывший стекла на парковке, можно убрать щеткой, но когда он (при околонулевой температуре) забивает шарниры стеклоочистителей, очищать дворники приходится вручную.

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Ухудшают обзорность и капли воды, задерживающиеся на зеркалах и тех стеклах, которые не имеют дворников. На скорости эту воду сдувает потоком воздуха, а при городской езде она здорово мешает водителю.

Быстро восстановить обзорность при запотевании лобового и других стекол помогает специальная кнопка “распотевание” или активация кондиционера.

Наконец, повышенная влажность приводит к запотеванию стекол изнутри, и особое коварство этого явления в том, что водитель зачастую становится “слепым”, когда машина уже тронулась с места и на холодных стеклах конденсируется выдыхаемая пассажирами влага. Исправляет ситуацию прогрев салона, которого лучше дождаться, не трогаясь с места. Если держать стекла чистыми, они будут запотевать меньше.

Рекомендация Авто24

Не сочтите такой совет обидным, но если вы не чувствуете уверенности в своих силах, в первые день-два настоящей зимы оставьте свою машину на парковке и воспользуйтесь общественным транспортом. Таким образом вы “проскочите” самый опасный период пика аварийности и избежите высокого риска попасть в ДТП. Даже если вы сами не будете совершать ошибок при вождении по скользкой дороге, рядом в потоке могут оказаться малоопытные водители, которые из-за чрезмерной самоуверенности устраивают согражданам масштабные неприятности.

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