Синоптики прогнозують зимові опади в найближчі дні, і з не меншою ймовірністю ми можемо передбачити на сьогодні-завтра невеселе "свято" - День бляхаря. Авто24 коротко нагадує ази зимової безпеки.

Найголовніше в день настання справжньої зимової погоди – це перемкнути свою водійську свідомість на "зимовий режим": відмовитися від літніх прийомів водіння і згадати свій досвід і навички, накопичені за попередні холодні сезони.

При найменших підозрах на якість зчеплення коліс з дорогою, потрібно знижувати швидкість як мінімум удвічі-втричі проти літньої. Це дасть можливість зреагувати на будь-які неприємності.

Принципових відмінностей між зимовими і літніми умовами хоч і небагато, але вони кардинально впливають на безпеку. Давайте згадаємо, як нівелювати їх.

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Зчеплення з дорогою

При мінусовій температурі і опадах дорога майже обов'язково стає слизькою. Це впливає на поведінку автомобіля в усіх без винятку ситуаціях: при рушанні з місця, прискоренні, гальмуванні, маневруванні.

Прийомів зимової їзди існує безліч, але їх можна висловити двома словами: все робимо не поспішаючи і плавно. Знижені в порівнянні з сухою дорогою швидкість і обороти двигуна, по-перше, зменшують ризик заносу, знесення і буксування, а по-друге, дають водієві більше часу на реакцію і виправлення ситуації. А плавні дії кермом і педалями знижують ризик втрати зчеплення коліс з дорогою.

Поки ви не переконаєтеся, що всі вікна відтанули і не збираються пітніти, з місця краще не рушати.

Оглядовість

Опади, які роблять дорогу слизькою, також роблять скла непрозорими. І тут від водія залежить набагато менше, ніж в питаннях ковзання. Так, сніг, що закрив скла на парковці, можна прибрати щіткою, але коли він (при температурі біля нуля) забиває шарніри склоочисників, очищати двірники доводиться вручну.

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Погіршують оглядовість і краплі води, що затримуються на дзеркалах і тих вікнах, які не мають двірників. На швидкості цю воду здуває потоком повітря, а при міській їзді вона сильно заважає водієві.

Швидко відновити оглядовість при запотіванні лобового і інших стекол допомагає спеціальна кнопка "розпотівання" або активація кондиціонера.

Нарешті, підвищена вологість призводить до запітніння вікон зсередини, і особлива підступність цього явища в тому, що водій часто стає "сліпим", коли машина вже рушила з місця і на холодному склі конденсується волога від дихання пасажирів. Виправляє ситуацію повний прогрів салону, якого краще дочекатися, не зрушуючи з місця. Якщо тримати скла чистими, вони будуть пітніти менше.

Рекомендація Авто24

Не вважайте таку пораду образливою, але якщо ви не відчуваєте впевненості в своїх силах, в перші день-два справжньої зими залиште свою машину на парковці і скористайтеся громадським транспортом. Таким чином ви "проскочите" найнебезпечніший період піку аварійності і уникнете високого ризику потрапити в ДТП. Навіть якщо ви самі не будете робити помилок при водінні по слизькій дорозі, поруч в потоці можуть виявитися малодосвідчені водії, які через надмірну самовпевненість влаштовують співгромадянам масштабні неприємності.

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