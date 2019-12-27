Українські дорожники доповіли про свою готовність до зими. Щоб більш впевнено подорожувати по країні в найсуворішу пору року, водієві зі свого боку варто підготуватися до можливих проблем.

Чого ми чекаємо від дороги в найсуворіший зимовий період? Щоб вона була рівною, чистою від заметів і з не покритою снігом, видимою інфраструктурою – знаками, вказівниками, стовпчиками, кюветами. Відповідно, за цими напрямками дорожні служби і будують свою сезонну підготовку – готують снігоочисну техніку, машини для розсипання реагентів, запаси протиожеледних матеріалів і палива.

Там, де дорожні служби працюють розторопно, снігоочисні машини виїжджають на дороги з самого початку снігопаду.

Крім шляховиків, готові підстрахувати мандрівників і рятувальники МНС, підрозділи яких базуються в кожному районному центрі. Викликати рятувальників можна з мобільного за номером 101. Потрібно представитися і чітко пояснити диспетчеру місце, де ви зупинилися. Якщо в машині є діти, хворі або інші категорії громадян, які потребують невідкладної допомоги, рятувальники приїдуть позачергово.

Саме рятувальники висуваються зі своїми автомобілями-тягачами на заміські дороги, коли виникає необхідність витягти машину, яка застрягла в кучугурах, на підйомі або в кюветі. У разі необхідності рятувальники готові розгорнути мобільні пункти обігріву для великих груп людей, які потерпають від негоди.

Читайте також: Що взяти в далеку дорогу зимою: 10 предметів

В яких випадках водію, який потрапив у важку ситуацію, варто скористатися послугами, які готові їм надати державні служби, а коли вирішувати проблеми самому?

Якщо забуксував в снігу

Звичайно, вибиратися з одиночного замету потрібно пробувати своїми силами – прочищати колію до вільної від глибокого снігу ділянки, розгойдувати машину в колії, просити буксира у проїжджаючих повз потужних машин.

Рятувальники МНС мають у своєму розпорядженні автомобілі з колісною формулою 6х6, які виконують роль тягачів в рятувальних операціях.

Якщо буксуєш на льоду

Водіям великовантажних автомобілів буває складно піднятися на підйом з вкатаним снігом, і в цьому їм допомагають потужні повнопривідні всюдиходи колісної формули 6х6, які є в наявності у рятувальників. Щоб не допускати заторів через буксуючі або складені фури, вони або чергують на складних ділянках доріг, або приїжджають за викликом.

Водієві легковика слизькі підйоми допомагає подолати соляна суміш або звичайний пісок – потрібно посипати їм дорогу в місці зрушення машини і на відрізку близько 10-15 метрів, де ви будете набирати розгін. Купки цих матеріалів дорожники зазвичай заготовляють ще з осені, розташовуючи їх у відповідних місцях на узбіччях доріг. А найбільш завбачливі водії возять із собою в багажнику 5-літровий бутель з сухим піском.

Злетівший в кювет автомобіль своїми силами на дорогу не повернути – потрібна допомога тягача або потужного позашляховика з міцним тросом.

Якщо злетів з дороги

Ось тут вже легковику самотужки не вибратися. Потрібно або дзвонити рятувальникам, або просити допомоги у проїжджаючих водіїв потужних позашляховиків. У яких, крім зайвого часу повинен бути надійний трос і навички подібних евакуаційних заходів.

Читайте також: Куди телефонувати, якщо застряг в заметіль

Якщо замело снігом

Коли заметіль бере дорожню ситуацію під свій контроль, краще довіритися професіоналам – необдуманими діями можна тільки погіршити своє становище (наприклад, засадити машину ще глибше або заблукати в снігах). Постарайтеся вчасно зрозуміти, що далі проїхати не вдасться, аби вибрати для зупинки вигідне місце – де менше снігу, на правій стороні дороги або на узбіччі, і бажано – ближче до населеного пункту. Хороший варіант – перечікувати заметіль у групі інших автомобілів, оскільки рятувальники будуть пробиватися в першу чергу саме до скупчення людей і машин.

Коли стає зрозуміло, що далі їхати не вийде, потрібно зупинятися в один ряд на своїй смузі або узбіччі – так допомога прийде швидше.

Звісно, за якою б допомогою ви б не зверталися до рятувальників або дорожників, неодмінно переконайтеся, що ви з диспетчером правильно один одного розумієте. В першу чергу – щодо характеру вашої проблеми і місця, де ви чекаєте на допомогу. Також важливо переконатися, що ви чекаєте не дарма, тобто що до вас дійсно хтось висунувся на допомогу.

Рекомендація Авто24

В екстремальній погодній ситуації водієві важливо правильно оцінити глибину проблеми, щоб правильно визначитися з подальшими діями. Тому не приймайте рішень зопалу, заспокойтеся і все обміркуйте. Якщо ви недосвідчена в таких справах людина, варто звернутися до інших водіїв (як до проїжджаючих повз, так і по телефону) – можливо, вони виявляться більш досвідченими, і допоможуть якщо не ділом, то доброю порадою.

Читайте також: Як я вижив в заметіль: розповідь заметеного