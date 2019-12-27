Украинские дорожники доложили о своей готовности к зиме. Чтобы более уверенно путешествовать по стране в самую суровую пору года, водителю стоит подготовиться к возможным проблемам со своей стороны.

Чего мы ждем от дороги в самый суровый зимний период? Чтобы она была ровной, чистой от сугробов и с не заметенной снегом, видимой инфраструктурой – знаками, указателями, столбиками, кюветами. Соответственно, по этим направлениям дорожные службы и строят свою сезонную подготовку – готовят снегоочистительную технику, машины для рассыпания реагентов, запасы противогололёдного материала и топлива.

Там, где дорожные службы работают расторопно, снегоочистительные машины выезжают на дороги с самого начала снегопада.

Кроме дорожников, готовы подстраховать путешественников и спасатели МЧС, подразделения которых базируются в каждом районном центре. Вызвать спасателей можно с мобильного по номеру 101. Нужно представиться и четко объяснить диспетчеру место, где вы остановились. Если в машине есть дети, больные или другие категории граждан, требующих помощи неотложно, спасатели приедут вне очереди.

Именно спасатели МЧС выдвигаются со своими автомобилями-тягачами на загородные дороги, когда возникает необходимость вытащить машину, застрявшую в сугробах, на подъеме или в кювете. В случае необходимости спасатели готовы развернуть мобильные пункты обогрева для больших групп людей из терпящего бедствие транспорта.

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В каких случаях водителю, попавшему в трудную ситуацию, стоит воспользоваться услугами, которые готовы им оказать государственные службы, а когда решать проблемы самому?

Если забуксовал в снегу

Конечно, выбираться из одиночного сугроба нужно пробовать своими силами – прочищать колею до свободного от глубокого снега участка, раскачивать машину в колее, просить буксира у проезжающих мимо мощных машин.

Спасатели МЧС располагают автомобилями с колесной формулой 6х6, которые выполняют роль тягачей в спасательных операциях.

Если буксуешь на льду

Водителям большегрузных автомобилей бывает сложно подняться на подъем с укатанным снегом, и в этом им помогают мощные полноприводные вездеходы колесной формулы 6х6, имеющиеся у спасателей. Чтобы не допускать заторов из-за буксующих и складывающихся фур, они или дежурят на сложных участках дорог, или приезжают по вызову.

Водителю легковушки скользкие подъемы помогает преодолеть отсево-соляная смесь или обычный песок – нужно посыпать им дорогу в месте трогания машины и на отрезке порядка 10-15 метров, где вы будете набирать разгон. Горки этих материалов дорожники обычно заготавливают еще с осени, располагая их в соответствующих местах на обочинах дорог. А самые предусмотрительные водители возят с собой в багажнике 5-литровую бутыль с сухим песком.

Слетевший в кювет автомобиль своими силами на дорогу не вернуть – нужна помощь тягача или мощного внедорожника с хорошим тросом.

Если слетел с дороги

Вот тут уже легковушке своими силами не выбраться. Нужно или звонить спасателям, или просить помощи у проезжающих водителей мощных внедорожников. У которых, кроме лишнего времени должен быть надежный трос и навыки подобных эвакуационных мероприятий.

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Если замело снегом

Когда метель берет дорожную ситуацию под свой контроль, лучше довериться профессионалам – необдуманными действиями можно только усугубить свое положение (например, засадить машину еще глубже или заблудиться в снегах). Постарайтесь вовремя понять, что дальше проехать не удастся, чтобы выбрать для остановки выгодное место – где меньше наметает снега, на правой стороне дороги или обочине, и желательно – поближе к населенному пункту. Хороший вариант – пережидать метель в группе других автомобилей, поскольку спасатели будут пробиваться в первую очередь именно к скоплению людей и машин.

Когда становится понятно, что дальше ехать не получится, нужно останавливаться в один ряд на своей полосе или обочине – так помощь придет скорее.

Естественно, за какой бы помощью вы бы ни обращались к спасателям или дорожникам, непременно убедитесь, что вы с диспетчером правильно друг друга понимаете. В первую очередь – касательно характера вашей проблемы и места, где вы ждете помощи. Также важно убедиться, что вы ждете не зря, т.е. что к вам действительно кто-то выдвинулся на помощь.

Рекомендация Авто24

В экстремальной погодной ситуации водителю важно правильно оценить глубину проблемы, чтобы правильно определиться с дальнейшими действиями. Поэтому не принимайте решений сгоряча, успокойтесь и все обдумайте. Если вы неискушенный в таких делах человек, стоит обратиться к другим водителям (как к проезжающим мимо, так и по телефону) – возможно, они окажутся более опытными, и помогут если не делом, то хорошим советом.

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