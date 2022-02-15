19:40, 15 лютого 0

Сьогодні розповім, як ми тестували нову генерацію Nissan Qashqai, рвонувши до Житомира. Не Токіо звичайно, але тест-драйв, на якому тебе вчать готувати японське м’ясо вагю і ним же годують, автоматично перетворюється на краще випробування року. Але не будемо забігати наперед, про все по черзі.

Nissan Qashqai дебютував в третій генерації. Його попередник випускався 8 років і був довгожителем сегменту. З іншого боку це означає, що модель була успішною. Якщо копнути глибше, то стає зрозуміло, що для марки Qashqai є головною моделлю. З 2007 року, коли у нас презентували цей кросовер, в Україні продано майже 30 тисяч “Кашкаїв”. А в усьому світі – п’ять мільйонів. Це дуже багато. Але з кожним поколінням Qashqai переживає справжні метаморфози. Кросовер, який колись сприймався чимось дуже бюджетним і простим, сьогодні оснащено так щедро, що в нього є обладнання, відутнє, наприклад, у Lexus LX. До того ж застосовано технології від Nissan GT-R. Не вірите? Давайте розбиратися!

Не більший і не важчий

Як і попередник, новий Qashqai було розроблено в Європі. Його дизайн отримав більше гострих граней. Цікаво, що виробник дослухався до побажань клієнтів, які просили не робити Qashqai більшим. Мовляв такий масштаб дуже зручний для міста і для родини. Тому виробник зберіг пропорції попередника і кросовер підріс усього на піврозміру, додавши в довжину 3,5 см і на 2 см розтягнувши колісну базу.

Але зовні Nissan змінився суттєво. Справа в першу чергу в новій бумерангоподібній передній оптиці, в якої згори ходові вогні, а внизу світлодіодні фари, які є навіть в найпростішій комплектації. При цьому адаптивне дальнє світло є тільки у двох найдорожчих виконань. Передок має впізнавану V-подібну решітку. На передніх крилах зявився рельєфний напис Qashqai, який нагадує тиснення. Задню стійку частково фарбовано в чорний колір, тому здається, що вона ніби висить в повітрі.

Але найважливіше, що тепер, починаючи з середніх виконань “Кашкай” можна замовляти з двоколірним кузовом, в якому дах і корпуси бокових дзеркал будуть пофарбовані в чорний колір. Якщо ж замовити чорну машину, то дах і дзеркала можуть бути і сірого відтінку. Щоправда це опція за 31 тисячу гривень. До речі про комплектації. Їх тепер 5: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna і нова Tekna+.

Став багатшим і вибір "взуття" для кросовера. Тільки найпростіша Visia має сталеві 17-дюймові диски з ковпаками. У решти легкосплавні й в залежності від виконання вони можуть бути сімнадцятого, вісімнадцятого і навіть дев’ятнадцятого розміру як у тестової топової комплектації Tekna+. І це при тому, що в Європі пропонують навіть 20-ті диски.

Більше інформації про комплектації Nissan Qashqai

Враховуючи, що Qashqai побудовано на модульній платформі CMF-C альянсу Renault-Nissan, йому вдалося добряче "схуднути" в порівнянні з попередником. Бо при цьому бокові двері, передні крила та капот виготовлено з алюмінію. Це, а також інші вдосконалення, дозволили зекономити 60 кг. Але всі ці кіло "з’їлися" через розміри, які все-ж таки трохи виросли, а також велику кількість нового обладнання.

Новачок сприймається значно практичнішим за попередню генерацію. Вантажити речі в багажник зручніше завдяки опущеному на 20 мм рівню підлоги, адже задня підвіска стала компактнішою. Вперше на "Кашкаї" з'явився і електропривод дверей з безконтактним датчиком. А сам багажник виріс аж на 74 літри. Але тільки у базової передньоприводної версії він має 504 л. У повноприводних комплектацій N-Connecta та Tekna він вміщує 479 л., а у топової Tekna + через сабвуфер багажник найменший – усього 436 л. При цьому дві половинки підлоги зручно знімати, одну з них можна поставити вертикально, розділивши багажник навпіл. В підпіллі можна сховати навіть жорстку шторку. При цьому склавши спинки заднього ряду отримуємо рівну підлогу. Все класно, хоча у деяких конкурентів об’єм все одно більший.

Також цікаво тест-драйв Nissan Juke

Більше простору

Салон рішуче перекроїли. Qashqai став більш затишним. На рівні плечей в ширину додалося 3 см, а на рівні стегон – 1 см. Цифри може й скромні, але стало просторіше. А на задньому ряду і раніше було не тісно. Хоча за рахунок розтягнутої колісної бази задні пасажири отримали збільшений на 28 мм запас місця для колін. Стало більше місця і над головою, бо дах підняли на 15 мм. А от від чого в захваті будуть батьки, це від того що задні двері відчиняються під кутом 85 градусів. Тепер значно простіше встановлювати назад дитячі крісла чи пристібати своїх нащадків.

Та головна новина в тому, як багато обладнання додалося. Навіть в базового виконання Visia вже є адаптивний круїз-контроль, світлодіодні фари і 16 систем безпеки. Навіть у простих версій панель приладів має екран на 7 дюймів, а у двох дорожчих виконань монітор має розмір 12,3 дюйма. При цьому можна обрати з кількох наявних дизайнів картинки від мінімалістичного до такого, де буде виведено велику картинку навігації. А перед очима водія 10.8 дюймовий проекційний екран і Nissan каже, що він є одним з найбільших в сегменті. В той же час дорожчі версії на центральній консолі мають сенсорний екран на 9 дюймів, дешевші зрозуміло оснащуються меншим. N-Connecta, Tekna і Tekna+ мають також бездротову зарядку для мобільного. І на десерт – у топової версії, а саме така була у нас на тесті є масажер передніх крісел. І це в С-SUV сегменті. Саме масажу мені не вистачало в новому Lexus LX. Так само в тестовому "Кашкаї" є високоякісна шкіра та аудіосистема Bose із 8-ма динаміками, сабвуфером і підсилювачем.

При цьому інтер’єр за відчуттями на голову вищий ніж в попередника не тільки з точку зору дизайну, але й тактильних відчуттів. Швидко працює мультимедійна система, на сенсорному екрані карта навігації швидко переміщується за пальцями. В інтер’єрі хоч і багато різного пластику, але зібрано кросовер добротно, бо під час руху не генерує жодного звуку.

Зрозуміло, що власникам нового Qashqai допомагатиме додаток Nissan Connect, який дозволятиме дистанційно відкривати та закривати автомобіль, вмикати фари чи звукові сигнали, контролювати тиск в колесах чи отримувати сповіщення про вихід з ладу систем. Він вміє інформувати про географічне положення авто та його швидкість. Так можна контролювати авто, коли машиною керує, наприклад, син чи дочка. Ну і зрозуміло додаток нагадуватиме Вам про своєчасність проходження ТО і допоможе записатися на обслуговування.

Замовити тест-драйв Nissan Qashqai

Один замість трьох

І якщо обладнання у Qashqai стало значно більше, то лінійка моторів суттєво скоротилася. Адже раніше було два бензиновика і дизель. А тепер фактично один мотор, але у двох варіантах потужності – на 130 чи 150 сил. Це турбобензиновик об'ємом усього 1,3 л.

Новий мотор – це спільний проект альянсу Renault-Nissan та Mercedes-Benz. Серед головних переваг двигуна – високий обертальний момент на низьких обертах. Маємо в слабшій версії 240 Нм, а в потужнішій – цілих 250 Нм вже з 1600 об/хв. Для порівняння: у атмосферного 2-літрового бензиновика попередньої генерації було 144 к.с. і 200 Нм, але вже десь після 4000 об/хв.

Мотор чутливий до роботи педаллю газу, і в нього гарна економічність. Це досягається за рахунок безпосереднього впорскування пального під тиском в 250 бар, системи зміни фаз ГРМ на впуску та на випуску. Крім цього є спеціальне покриття циліндрів Bore Spray Coating, таке, як у двигуні Nissan GT-R. Воно знижує тертя та оптимізує передачу тепла. Вітм, з іншого боку робить мотор вибагливішим до якості пального і оливи.

На відміну від старого дволітровика, який кволо набирав оберти, новий мотор жваво крутиться та непогано розганяється. Передньоприводна 150-сильна версія з варіатором "сотню" набирає за 9,2 секунди, а наш повнопривідний екземпляр за 9,9 с. А от слабша 130-сильна пропонується виключно з МКП і програє передньоприводному варіатору цілу секунду.

Влітку в лінійці моторів з’явиться і "Кашкай" з помірною гібридною системою, яка накопичує заряд в батарею для "старт-стопу" і збільшує момент при старті на 6 Нм. А ще цікавіше, що також з’явиться Qashqai у виконанні е-Power. В ньому бензиновик не зв’язаний із колесами напряму, а виступає лише в ролі генератора. Передні колеса обертає електродвигун на 190 сил. А поки не з’явилися електрифіковані версії, найекономічнішим в лінійці лишається передньоприводний "Кашкай" з варіатором, який за заводським характеристикам в середньому спалює 6,1 л на сотню. Хоча навіть у повноприводного апетит "не зашкалює" - в районі семи літрів.

Варіатор в наявних бензинових версіях теж трохи вдосконалили. В ньому з’явився додатковий насос оливи, тому він швидше переміщує шківи варіатора, а значить – більш чутливо реагує на натискання педалі газу. Позитивно покращилося на поведінці і застосування електропідсилювача, налаштування якого переглянули і зменшили передавальне число.

Згадується мені, що попередник не дуже любив активне керування. А от підвіска у нього була дуже непогана, гарно з’їдала дрібні і середні ямки. У новому поколіні передній "МакФерсон" майже не змінилася, а задню багатоважільну розробили заново, зробивши компактнішою. При цьому навіть наш тестовий автомобіль на 19-дюймових дисках з шинами 235/50 дуже непогано порається з розбитими дорогами Житомирської області. Зрозуміло, ям на трасі з гострими краями треба боятися як вогню, але на другорядних дорогах ходова трималася гідно. Напевне, машини з меншими дисками і вищим профілем показують себе в таких умовах ще краще.

Варто почитати скільки зберігаються шини?

Єдине, що на трасі в салон потрапляє більше шуму, ніж хотілося би: в першу чергу це стосується ізоляції колісних арок. В дощ чітко чути, як по них стукотить пісочок і гудять шини. Хоча це частково можна списати на зимовий протектор.

Для розваг і не тільки

Цікаво, що серед режимів їзди у Qashqai є навіть налаштування Offroad. В ньому, на відміну від Snow, багатодискова муфта передає на корму не 25, а 45% тяги. При цьому на цифровій панелі приладів навіть відображається графіка розподілення моменту між осями. Але навіть в поєднанні з кліренсом в 18 см це не перетворює кросовер на Patrol. Засніжені ділянки й досі я би радив форсувати радше з розгону, аніж внатяг.

З іншого боку, саме цей режим в комбінації з вимкненою системою стабілізації дав можливість трошки подрифтувати на засніжених дорогах. Хоча відчувалося, що для Qashqai це був неприродній стиль їзди. Бо якщо перебрати у слизькому віражі зі швидкістю, Nissan намагається вислизнути передніми колесами на зовнішнє узбіччя. Нічого не поробиш – безпека на першому місці. І про неї Nissan подумав добре. Навіть у найпростішої версії Visia вже є 16 систем безпеки, а в топових версій навіть система розпізнавання рухомих об'єктів.

І наостанок, розповім про те, що згадував на початку. Про найсмачніше. Аби закріпити враження про новий Qashqai, японський виробник влаштував журналістам справжній вечір національної кухні. Для цього запросив колишнього шеф-повара японського посла. Він сказав шикарну річ: "Все, що роблять японці, вони доводять до досконалості". Наприклад – м’ясо вагю, в якому жир плавиться при температурі 40 градусів. Тому воно дуже ніжне, а коли кладеш на язик, відчуваєш як тане цей жир. Для розуміння: кілограм вагю, привезеного з Японії, коштує під тисячу доларів. Тобто виходить, що кілька груп журналістів з’їла цілий "Кашкай".

Ціни на новий Nissan Qashqai

Сподіваюся, не цей факт вплинув на те, наскільки виріс цінник кросовера. Бо якщо раніше найдорожчий "Кашкай" коштував 820 тисяч, то тепер цінник за Tekna+ стрибнув до 1 мільйона 197 тисяч. Нічого не поробиш, за таку кількість обладнання треба платити. І платити будуть, бо схоже, що в "Кашкая" є всі шанси перевершити успіхи попередника. Well done!

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Nissan.