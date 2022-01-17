Ризики оцінювала страхова компанія на основі статистики у відкритому доступі.

Страхова компанія AutoinsuranceEZ зібрала дані Національної ради з безпеки на транспорті, Бюро статистики транспорту та дані про відкликання на урядовому порталі recalls.gov та виявила, що у 2021 році в Америці було лише 52 пожежі електромобілів. За цей же період було зареєстровано 16 051 пожежу гібридних транспортних засобів.

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Третя цифра – ще вища – 199 533 пожеж для автомобілів внутрішнього згоряння. Однак це цілком зрозуміло, оскільки на дорогах набагато більше бензинових та дизельних автомобілів, ніж гібридів чи електромобілів.

Дійсно, рівень пожеж на 100 000 проданих автомобілів становить 1 529,9 для автомобілів внутрішнього згоряння, що менше, ніж 3 474,5 на 100 000 продажів транспортних засобів, які спостерігаються у гібридів. Виявилося, що електричні транспортні засоби мають найменшу ймовірність загорятися, оскільки повідомлялося лише 25,1 на 100 000 проданих автомобілів.

Транспортні засоби внутрішнього згоряння загоряються з ряду причин, але найбільшою є зіткнення. За даними Національної асоціації запобігання пожежам, у 2018 році в США під час пожежі автомобілів загинуло 560 людей, більшість із яких спричинені зіткненнями.

З іншого боку, електромобілі та гібриди мають тенденцію загорятися через акумулятори. Пожежі на батареях є небезпечними і їх важче загасити. Наприклад, щоб загасити гібридний суперкар BMW i8, вогнеборцям довелось втопити його у сміттєвому контейнері. Також повідомлялось, що електрокари Tesla загоряються рідше, але гасити їх важче.

Чотири найбільші відкликання у 2020 році, пов’язані з пожежами транспортних засобів, стосувалися бензинових транспортних засобів. Разом вони охоплюють понад мільйон транспортних засобів.

Електрокари Hyundai Kona і Chevrolet Bolt EV мали найбільше відкликання електромобілів, пов’язаних із пожежами – 152 000 автомобілів сукупно, тоді як два найбільші відкликання гібридів склали трохи більш як 32 000 автомобілів.