Європейська організація з перевірки безпеки автомобілів оголосила список кращих моделей, протестованих у 2021 році. Протягом року на перевірку потрапило 33 нових автомобілі, але максимальні п'ять зірок отримали лише 22 з них.

Від дефіциту напівпровідників до охорони здоров’я, що тягнеться з 2019 року, минулий рік був дуже складним для автомобільної промисловості, і не тільки. Попри це, на ринок вийшло чимало нових моделей автомобілів і деякі з них пройшли перевірку безпеки Euro NCAP. Зараз експертна організація назвала кращих із них, а також кращих із кращих.

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22 автомобіля у 2021 році заслужили п’ятизірковий рейтинг безпеки, а з них було виділено кращі моделі у кожному класі. При цьому флагманському електричному седану Mercedes-Benz EQS вдалось стати переможцем одразу у двох категоріях: Executive та Pure Electric. В обох випадках він випередив своїх п’ятизіркових суперників – Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Tesla Model S та Polestar 2.

Фото: найбезпечніші автомобілі 2021 року за версією Euro NCAP / Euro NCAP

У категорії “Компактний кросовер” переміг Nissan Qashqai, який зміг обігнати електричний Volkswagen ID4. Категорію “Великий кросовер” забрав Skoda Enyaq iV, якому вдалось справити на експертів краще враження, ніж срібний призер – BMW iX. Нове покоління Skoda Fabia здобуло чеському виробнику ще одну позицію у списку кращих моделей, у категорії “Компактний сімейний автомобіль”. Toyota Yaris Cross був оголошений найбезпечнішим “Компактним MPV, обійшовши Volkswagen Caddy.