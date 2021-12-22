Черговий негативний результат для автомобіля, що випускається і продається у країнах Південної Америки. Цього разу – глобальна модель, хоча й локалізована.

Поки на одних ринках Hyundai має позиції передового, високотехнологічного бренду, є регіони, в яких виробник дозволяє собі заощаджувати на усьому, включаючи безпеку, щоб запропонувати більше доступних автомобілів за низькою ціною.

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Як показують чисельні “нулі” у результатах Latin NCAP, для країн Латинської Америки це є розповсюдженим явищем серед багатьох автовиробників. У ганебному списку Latin NCAP вже встигли побувати Suzuki, Renault, Mitsubishi, Nissan, Fiat. В останніх тестах Hyundai Accent показав, кращий захист пішоходів, ніж усіх членів екіпажу.

Базове оснащення Hyundai Accent у Південній Америці включає лише одну подушку безпеки та систему ABS. За другу подушку та систему стабілізації ESP, які вже давно є обов’язковими майже у всьому світі, потрібно доплачувати.

Експерти Latin NCAP відзначили міцність силового каркаса кузова седана, мінімальну деформацію підлоги та гідний захист пішоходів. Однак, через некоректну роботу пасків безпеки та відсутність подушки безпеки, шанси вижити у переднього пасажира мінімальні — зафіксовані критично високі навантаження на грудну клітку і стегна як при фронтальному, так і при бічному ударі. Відсутність системи утримання дитячих крісел призвела до низької оцінки й у цій категорії – лише 12,68 відсотка.