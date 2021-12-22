Очередной негативный результат для автомобиля, который выпускается и продается в странах Южной Америки. На этот раз – глобальная модель, хотя и локализованная.

Пока на одних рынках Hyundai имеет позиции передового, высокотехнологичного бренда, есть регионы, в которых производитель позволяет себе экономить на всем, включая безопасность, чтобы предложить более доступные автомобили по низкой цене.

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Как показывают многочисленные "нули" в результатах Latin NCAP, для стран Латинской Америки это является распространенным явлением среди многих автопроизводителей. В позорном списке Latin NCAP уже успели побывать Suzuki, Renault, Mitsubishi, Nissan, Fiat. В последних тестах Hyundai Accent показал лучшую защиту пешеходов, чем всех членов экипажа.

Базовое оснащение Hyundai Accent в Южной Америке включает только одну подушку безопасности и систему ABS. За вторую подушку и систему стабилизации ESP, которые уже давно являются обязательными почти во всем мире, нужно доплачивать.

Эксперты Latin NCAP отметили прочность силового каркаса кузова седана, минимальную деформацию пола и достойную защиту пешеходов. Однако, из-за некорректной работы ремней безопасности и отсутствия подушки безопасности шансы выжить у переднего пассажира минимальные – зафиксированы критически высокие нагрузки на грудную клетку и бедра как при фронтальном, так и при боковом ударе. Отсутствие системы удерживания детских кресел привело к низкой оценке и в этой категории – всего 12,68 процента.