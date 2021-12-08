В последних исследованиях независимой организации оценивание проводилось для автомобилей, которые выпускаются и продаются в странах Латинской Америки. Fiat Argo / Cronos и Volkswagen Taos получили диаметрально противоположные оценки.

Две подушки безопасности не дали южноамериканскому Fiat ни одного балла из 34 в защите взрослых пассажиров, но 37,47 балла за защиту ребенка в салоне. Но в итоге по сумме баллов в по всем показателям седан итальянского бренда не набрал ни одной из пяти звездочек. В противовес ему Volkswagen Taos, выпускаемый в Аргентине и Мексике, набрал образцово высокие баллы в каждом тесте и получил пятизвездочный рейтинг.

Смотрите также: Kia EV6 очень хорошо сдал лосиный тест: видео

Компактный бюджетный седан Fiat выпускается в Аргентине и Бразилии, на различных рынках имеет название Argo или Cronos. Он оснащен двумя фронтальными подушками безопасности, но не имеет даже ESC в базовой комплектации. Эксперты называют его опасным.

“Fiat Argo / Cronos предлагает низкую безопасность не только своим клиентам, но и всем людям, которые сосуществуют на улицах с этим автомобилем”, — сказал председатель Latin NCAP Стефан Бродзяк. “Fiat добавляет еще один автомобиль с низким уровнем безопасности в список автомобилей, которые не защищают должным образом участников дорожного движения. Мы призываем Fiat перейти на более безопасные автомобили”.

После этого результата Fiat выступил с заявлением, что “вскоре улучшит эту модель и передаст ее на тестирование экспертам, чтобы продемонстрировать улучшение”, согласно Latin NCAP.

В то время как Argo / Cronos разочаровал, Volkswagen Taos поразил во время тестирования. Аргентинско-мексиканский кроссовер стал первой моделью, получившей максимум пять звезд в соответствии с последними протоколами Latin NCAP.

“Taos – это продукт местного производства, который предлагает мировые стандарты безопасности своим пассажирам и уязвимым участникам дорожного движения”, – говорится в заявлении Latin NCAP.



Ранее нулевой рейтинг в NCAP получали: Suzuki S-Presso, Suzuki Baleno, Mitsubishi Express, Nissan NP300, Chevrolet Aveo.