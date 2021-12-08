В останніх дослідженнях незалежної організації оцінювання проводилось для автомобілів, які випускаються та продаються у країнах Латинської Америки. Fiat Argo/Cronos та Volkswagen Taos отримали діаметрально протилежні оцінки.

Дві подушки безпеки не дали південноамериканському Fiat жодного балу з 34 у захисті дорослих пасажирів, але 37,47 бала за захист дитини в салоні. Але врешті за сумою балів в за всіма показниками седан італійського бренду не набрав жодної з п’яти зірочок. На противагу йому Volkswagen Taos, що випускається в Аргентині та Мексиці, набрав зразково високі бали у кожному тесті та отримав п’ятизірковий рейтинг.

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Компактний бюджетний седан Fiat випускається в Аргентині та Бразилії, на різних ринках має назву Argo або Cronos. Він оснащений двома фронтальними подушками безпеки, але не має навіть ESC у базовій комплектації. Експерти називають його небезпечним.

“Fiat Argo / Cronos пропонує низьку безпеку не тільки своїм клієнтам, але й усім людям, які співіснують на вулицях з цим автомобілем”, — сказав голова Latin NCAP Стефан Бродзяк. “Fiat додає ще один автомобіль з низьким рівнем безпеки до списку автомобілів, які не захищають належним чином учасників дорожнього руху. Ми закликаємо Fiat перейти на більш безпечні автомобілі”.



Після цього результату Fiat виступив із заявою, що “незабаром покращить цю модель та передасть її на тестування експертам, щоб продемонструвати покращення”, згідно з Latin NCAP.

У той час як Argo / Cronos розчарував, Volkswagen Taos вразив під час тестування. Аргентинсько-мексиканський кросовер став першою моделлю, яка отримала максимум п’ять зірок відповідно до останніх протоколів Latin NCAP.

“Taos – це продукт місцевого виробництва, який пропонує світові стандарти безпеки своїм пасажирам і вразливим учасникам дорожнього руху”, – йдеться у заяві Latin NCAP.



Раніше нульовий рейтинг у NCAP отримували: Suzuki S-Presso, Suzuki Baleno, Mitsubishi Express, Nissan NP300, Chevrolet Aveo.