Експерти Австралійсько-азіатської програми оцінки та контролю нових автомобілів ANCAP, що є аналогом EuroNCAP, протестували мінівен Mitsubishi Express і виявили його надзвичайно слабкий рівень захищеності та безпеки.

Чому Mitsubishi Express виявлись такими провальними? Активної безпеки повністю бракує, але це лише половина історії.

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Панельний фургон також “показав незначну ефективність при фізичному випробуванні на удар і не має основних функцій безпеки, на які споживачі очікували в нещодавно випущеній моделі”.

ANCAP підкреслює, що системи автономного екстренного гальмування та підтримки смуги руху не пропонуються для Mitsubishi Express, що одразу ж знижує його оцінку. Захист дорослих пасажирів та вразливих дорожніх користувачів (пішоходів, велосипедистів тощо) вважається низьким, що свідчить про те, що Mitsubishi прагнула заощадити там, де цього робити не слід.

Випробування на лобовий удар збоку, повний фронтальний удар та бічні колізії показали, що водій може отримати серйозні травми грудної клітки. Також оцінки було знижено за потенційні точки контакту з областю колін. Ще одним тривожним результатом є вигляд значної деформації бічних дверей, під час випробувань на бічні удари, що можуть призвести до часткового відриву.

Фото: краш-тести Mitsubishi Express спорідненого з Renault Trafic / ANCAP

Крім того, ANCAP підкреслює високий ризик травмування шиї під час хлистового удару, через поганий дизайн підголівників. У Express, до того ж, немає бічної подушки безпеки, що захищає грудну клітку, з боку пасажира, лобової подушки безпеки для центрального пасажира чи центральної подушки безпеки для захисту від зіткнення водія з пасажиром.

“Mitsubishi може поставляти транспортні засоби з високим рівнем загальної безпеки та широким спектром сучасних технологій безпеки”, – сказала головний виконавчий директор Карла Хоорвег. “Ми закликаємо їх пришвидшити впровадження цих функцій”.