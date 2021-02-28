Конструктори роблять усе можливе, щоб водій не міг завдати шкоди агрегатам та системам авто через свої некоректні дії. Але технічно така можливість часто-густо залишається, та й користувачі часом проявляють неабияку фантазію у своїх знущаннях над машиною.

Зручність користування автоматичною трансмісією розслаблює водія і дає йому відчуття вседозволеності: здається, з педалями можна коїти що завгодно, “автомат” все зрозуміє, все простить і все виконає. Але це не так, принаймні, не в усіх випадках.

Педалей у машин з класичним гідромеханічним “автоматом” лише дві. Головне – не натискувати їх одночасно

Повторимось, певний foolproof (захист від неадекватних дій) в алгоритмах керівання сучасними трансмісіями присутній, але деякі небезпечні для агрегату ситуації виключити просто неможливо.

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Тому про заборону або небажаність певних дій з АКП треба знати кожному власнику машини з “автоматом”.

На машині з АКП (класичний “автомат”) не можна:

Тиснути на акселератор при натиснутій педалі гальм. Коробка швидко перегріється і вийде з ладу, вимагаючи ремонту;

Запускати машину з буксиру або пхаючи її. В принципі, це непросто зробити, але “бувалі” підкажуть вам як мінімум один спосіб. Ймовірність, що двигун заведеться, дорівнює ймовірності, що ви зламаєте трансмісію – 50:50;

Довго буксувати в снігу або в багні. В такому режимі агрегат швидко перегрівається, від чого страждають його фрикціони. Швидше за все, захисна автоматика не дасть довести діло до поламки, і переведе коробку в аварійний режим, але краще не випробувати долю;

Сучасні автоматичні коробки з гідротрансформатором швидко перегріваються під час буксування. Це небезпечно для АКП

Буксирувати важкі причепи та великі автомобілі. Це непростий режим для фрикціонів, які при перемикання під великим навантаженням можуть підгоріти – тобто вийти з ладу. Конкретні вказівки щодо можливості буксирування шукайте в заводському мануалі.

Вмикати режим P (паркінг), коли машина рухається. У кращому випадку, буде пошкоджено механізм паркування, у гіршому – його уламки пошкодять інші деталі коробки.

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Їхати на буксирі з непрацюючим двигуном. В такому режимі в агрегаті не працює оливна помпа, а довго працювати без змащення недобре. Насправді, більшість машин з АКП тягнути “на краватці” можна, але – на швидкості не більше 30 – 50 км/год та на відстань до 30 – 50 км. Однак, підтвердження цьому дозволу треба знайти у заводському мануалі.

Можливість буксирування причепів машиною з АКП заявляється в заводській інструкції з експлуатації. Зазвичай такий дозвіл мають потужні авто

Рухатись в активному темпі на холодній коробці, особливо при температурі нижче 10 – 15о С. Холодна олива може порушити ущільнення, та й робота гідравліки буде некоректною.

Рекомендація Авто24

Класична гідромеханічна АКП – один з найдорожчих агрегатів сучасного автомобіля, тому варто прислуховуватись до порад щодо її грамотної експлуатації. Адже “зламати” коробку можна набагато раніше, ніж закінчиться заводська гарантія, а ремонт “автоматів” традиційно дуже дорогий. Більше того, в багатьох випадках офіційні дилерські протоколи передбачали не ремонт коробки, а її заміну новою або відновленою – що аж ніяк не сприяє здешевленню процедури.

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