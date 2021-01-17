Автовласники в Україні поділені на тих, хто прогріває двигун, і тих, хто ні. Між тим, є ще один привід для дискусій – чи треба прогрівати автоматичну трансмісію в мороз?

На думку інженерів, картина із прогрівом коробок-”автоматів” більш чітка, ніж з прогрівом двигунів. Так, автоматичних трансмісіє є кілька видів, але щодо кожної є чітка відповідь відносно прогріву. Давайте розбиратися.

Робочої температури мастило в трансмісії досягає значно пізніше, аніж в двигуні

Для початку два теоретичні зауваження. По-перше, на відміну від двигуна, прогрів трансмісії має на увазі перш за все прогрів оливи. А по-друге, прогрітий двигун аж ніяк не означає прогріту коробку передач, оскільки теплообмін між цими агрегатами обмежений. Отже, стосовно кожного виду автоматичної трансмісії рекомендації будуть такі.

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Класична АКП

Класичний “автомат” з гідротрансформатором в мороз прогрівати треба. Олива (точніше, робоча рідина) АКП не лише змащує пари тертя, а й служить робочим тілом в системі гідроприводів коробки-”автомата”. Коли олива холодна, ця гідравліка працює нештатно: пакети фрикціонів залишаються напівстисненими, через що можуть пробуксовувати, а це – не лише неадекватний рух машини, а й передчасне зношення агрегату.

В класичних гідромеханічних АКП мастило виконує кілька функцій, частину яких не можна реалізувати за мінусової температури

Найпростіший спосіб прогріти АКП в мороз – постояти хвилинку з селектором в положенні D або R при натиснутій педалі гальм. Олива у цьому випадку буде перемішуватися у гідротрансформаторі, від чого розігріватиметься сама і буде нагрівати двигун за рахунок додаткового навантаження.

Варіатор CVT

Безступінчасті трансмісії також обов’язково треба прогрівати в морозну погоду. Один з ключових компонентів варіатора – його спеціальна олива, яке має вузький температурний діапазон роботи: 60 – 90оС. Тому для збереження паса і шківів варіатора треба перед навантаженнями прогріти агрегат. Цікаво, що при роботі машини на місці варіатор прогрівається дуже повільно, краще прогрівати його у русі. Перші кілька кілометрів у мороз їхати треба плавно і без прискорень.

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Варіатор остаточно прогрівається лише через 15 – 20 хвилин після повного прогріву двигуна – і лише тоді можна починати їхати активно, з прискореннями і уповільненнями.

Варіаторна трансмісія CVT працює у ванні мастила з особливими якостями та з вузьким температурним діапазоном. Тому їй потрібен прогрів

Роботизовані трансмісії

Роботи будь-якої системи спеціального прогріву не потребують, оскільки всередині вони не що інше, як звичайна механічна коробка. Навіть при роботі двигуна на холостому ходу і нейтральному положенні селектора вали коробки обертаються, розігріваючи холодну оливу, чого цілком достатньо для певного підвищення температури. Не становлять винятку і преселективні АКП типу DSG, гідравлічний блок яких розігрівається після пуску двигуна власним насосом.

Роботизовані автоматичні коробки передач за суттю мало відрізняються від звичайної механіки, тому не вимагають прогріву морозним ранком

Рекомендація Авто24

На щастя, морози в нашій країні нечасті і не надто злі, що розслаблює водіїв у плані прогріву трансмісії. Насправді, якщо цього не робити і відразу вирушати у дорогу на максимальному навантаженні, миттєвих неприємностей не буде. Але ресурс агрегатів в цілому буде скорочуватися, і якщо це для вас має значення, не варто нехтувати вищенаведеними рекомендаціями.

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