Півтора десятки років тому в автомобільному світі сталася революція: у вільному доступі з’явилася преселективна трансмісія, так звана "з двома зчепленнями". Однак, з усіма її перевагами вона все ще не перемогла на ринку стару добру АКП. Чому ж?

Те, що ми називаємо коробками DSG і “двома зчепленнями”, насправді – дуже складний агрегат, і низький уклін конструкторам і технологам, які змогли зробити його масовим і доступним.

Преселективні коробки передач типу DSG, PDK, SMG, EDC тощо стали доступними більше десяти років тому, проте класичні АКП вони ще не витіснили.

Фактично преселективна трансмісія – це дві коробки передач, упаковані в один корпус. Куди до того ж втелющили відразу два зчеплення – для кожної коробки своє. Тож можете собі уявити “щільність монтажу” з усіма її наслідками – підвищеною схильністю до відмов та низькою ремонтопридатністю.

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Натомість водії отримали неймовірну швидкість перемикання передач (0,2 секунди) і паливну економічність на рівні чистої “механіки”. Власне, “механікою” ця трансмісія і залишилася, отримавши крім “дублювання” ще й сервоприводи перемикань – що, до речі, дало право називати преселективні коробки роботизованими (не плутати із примітивними простими “роботами”!).

Технічно суть коробки с двома зчепленнями така: в ній постійно увімкнені дві передачі, але зчеплення увімкнене лише одне – тільки тієї передачі, яку електроніка вважає доцільною на даний момент. Постійно аналізуючи ситуацію (положення педалей, швидкість, навантаження, дорожні умови), блок управління заздалегідь обирає передачу, яка може бути наступною, і чекає тільки миті, аби замкнути її зчеплення (розімкнувши відповідно зчеплення діючої передачі). Відповідно, така трансмісія отримала назву преселективної – тобто попередньо вибраної.

Спакувати дві МКП в одну придумали ще 100 років тому, проте технологіі доросли для реалізації ідеї ліше у XXI ст. І не можна сказати, що вийшло ідеально.

Преселективна коробка має певні переваги, проте й недоліки вельми вагомі. Тому на ринку поряд з нею досі залишаються й звичайна гідромеханічна автоматична трансмісія. Причому обидві присутні у вищому та преміальному сегментах .

Динаміка. Рівних у спурті з місця преселективному “роботу” сьогодні немає – недаремно цей тип КП використовується на формульних болідах. Перемикання передач відбувається, як кажуть інженери, без переривання потоку потужності, тобто крутний момент на колесах не зменшується ані на мить. Класичний автомат програє як мінімум через наявність гідромуфти, яка уповільнює перехідні процеси на валах трансмісії.

Економічність. Електроніка дозволяє налаштовувати блок управління преселективних коробок як на динаміку, так і на економічність. Якщо водій їде в економічному режимі, преселективний робот перемикається на низьких обертах, а якщо потрібне активне прискорення, блок управління крутитиме двигун до відсічки. Тому економічність у машин з такими автоматичними трансмісіями просто зразкова.

Преселективні “роботи” недаремно застосовують на автомобілях преміального класу: вони недешеві, проте забезпечують комфорт і добру динаміку.

Комфортність. Коробка з двома зчепленнями зазвичай перемикається плавно, адже крутний момент передається на колеса без найменших перерв. Проте, в певних умовах – наприклад, при русі у пробках або при переході з повільного руху в кік-даун – електронний мозок не завжди правильно вгадує, яка наступна передача знадобиться. Тому часом виникають певні поштовхи або затримки. Класичний автомат в таких випадках менш нервовий.

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Рух у важких умовах. Долати бездоріжжя і буксувати у снігу (багні) з коробкою DSG та її аналогами можна з тим самим рівнем зручності, як і на звичайній АКП. Відмінність хіба що у тому, що більшість власників, знаючи про непросте питання надійності та ремонту преселективних “роботів”, побоюються пускатися на таких авто у подібні пригоди.

Довговічність. Шкода, але це питання для власників коробок з двома зчепленнями стоїть на першому місці. Такі трансмісії об’єктивно більше схильні до поламок, хоча б через велику кількість деталей. До цього фактору додається не дуже вдала реалізація у деяких моделей коробок. З іншого боку, ремонт їх не тільки дорогий, але часом офіційно визнаний неможливим – на сервісі воліють міняти відразу цілий блок або всю коробку. Тож зрозуміло, чому серед вітчизняних автомобілістів існує стійке випередження до преселективних “роботів”.

Надійність і довговічність – головна проблема роботизованих коробок типу DSG та ім подібним. При тому ремонтувати їх важко і дорого.

Ціна. Преселективна трансмісія коштує приблизно так само, як і звичайна гідромеханічна АКП. Проте, часто покупець не має змоги обирати тип “автомата” стосовно конкретної моделі автомобіля – виробники полюбляють пропонувати коробку типу DSG безальтернативно.

Рекомендація Авто24

Якщо для вас важливий активний драйв і при тому час від часу виникає бажання економити паливо, преселективний автомат – ваш варіант. Проте будьте пильними – деякі з таких конструкцій можуть подарувати вам несподіванку у вигляді передчасної відмови, так що спокійно почуватися можна буде тільки в період гарантійного строку. На цьому тлі класична АКП з гідротрансформатором ледве не повна протилежність: гірша динаміка і гірша економічність, проте більша надійність та довговічність. Звісно, і тут і там можуть бути варіанти – в залежності від конкретної моделі і стилю їзди, тож при виборі типу “автомата” вивчайте усі можливі варіанти.

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