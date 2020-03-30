Полтора десятка лет назад в автомобильном мире произошла революция: в свободном доступе появилась преселективная трансмиссия, так называемая "с двумя сцеплениями". Однако, со всеми ее преимуществами она все еще не победила на рынке старую добрую АКП. Почему же?

То, что мы называем коробками DSG и "двумя сцеплениями", на самом деле – очень сложный агрегат, и низкий поклон конструкторам и технологам, которые смогли сделать его массовым и доступным.

Преселективные коробки передач типа DSG, PDK, SMG, EDC и т.д. стали доступны более десяти лет назад, однако классические АКП они еще не вытеснили.

Фактически преселективная трансмиссия – это две коробки передач, упакованные в один корпус. Куда к тому же поместили сразу два сцепления – для каждой коробки свое. Поэтому можете себе представить "плотность монтажа" со всеми его последствиями – повышенной склонностью к отказам и низкой ремонтопригодностью.

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Зато водители получили невероятную скорость переключения передач (0,2 секунды) и топливную экономичность на уровне чистой "механики". Собственно, "механикой" эта трансмиссия и осталась, получив кроме "дублирования" еще и сервоприводы переключений – что, кстати, дало право называть преселективные коробки роботизированными (не путать с примитивными простыми "роботами"!).

Технически суть коробки с двумя сцеплениями такова: в ней постоянно включены две передачи, но сцепление включено только одно – только той передачи, которую электроника считает целесообразной на данный момент. Постоянно анализируя ситуацию (положение педалей, скорость, нагрузку, дорожные условия), блок управления заранее выбирает передачу, которая может быть следующей, и ждет только момента, чтобы замкнуть ее сцепление (разомкнув соответственно сцепление действующей передачи). Соответственно, такая трансмиссия получила название преселективной – то есть предварительно выбранной.

Упаковать две МКП в одну придумали еще 100 лет назад, но технологии доросли для реализации идеи только в XXI в. И нельзя сказать, что получилось идеально.

Преселективная коробка имеет определенные преимущества, но и недостатки весьма весомые. Поэтому на рынке рядом с ней до сих пор остается и обычная гидромеханическая автоматическая трансмиссия. Причем обе присутствуют в высшем и премиальном сегментах.

Динамика. Равных в спурте с места преселективному "роботу" сегодня нет – недаром этот тип КП используется на формульных болидах. Переключение передач происходит, как говорят инженеры, без прерывания потока мощности, то есть крутящий момент на колесах не уменьшается ни на миг. Классический автомат проигрывает как минимум из-за наличия гидромуфты, которая замедляет переходные процессы на валах трансмиссии.

Экономичность. Электроника позволяет настраивать блок управления преселективной коробки как на динамику, так и на экономичность. Если водитель едет в экономичном режиме, преселективный робот переключается на низких оборотах, а если требуется активное ускорение, блок управления будет крутить двигатель до отсечки. Поэтому экономичность у машин с такими автоматическими трансмиссиями просто безпримерная.

Преселективных “роботов” недаром используют на автомобилях премиального класса: они недешевы, однако обеспечивают комфорт и хорошую динамику.

Комфортность. Коробка с двумя сцеплениями обычно переключается плавно, ведь крутящий момент передается на колеса без малейших перерывов. Однако, в определенных условиях – например, при движении в пробках или при переходе с медленного движения в кик-даун – электронный мозг не всегда правильно угадывает, какая следующая передача понадобится. Поэтому иногда возникают определенные толчки или задержки. Классический автомат в таких случаях менее нервный.

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Движение в тяжелых условиях. Преодолевать бездорожье и буксовать в снегу (грязи) с коробкой DSG и ее аналогами можно с тем же уровнем удобства, как и на обычной АКП. Отличие разве что в том, что большинство владельцев, зная о непростом вопросе надежности и ремонта преселективных "роботов", стараются беречь свои автомобили от подобных режимов.

Долговечность. К сожалению, но этот вопрос для владельцев коробок с двумя сцеплениями стоит на первом месте. Такие трансмиссии объективно больше подвержены поломкам, хотя бы из-за обилия деталей. К этому фактору добавляется не очень удачная реализация у некоторых моделей коробок. С другой стороны, ремонт их не только дорогой, но иногда официально признан невозможным – на сервисе предпочитают менять сразу целый блок или всю коробку. Поэтому понятно, почему среди отечественных автомобилистов существует устойчивое предубеждение к преселективным "роботам".

Надежность и долговечность – главная проблема роботизированных коробок типа DSG и им подобным. При этом ремонтировать их трудно и дорого.

Цена. Преселективная трансмиссия стоит примерно так же, как и обычная гидромеханическая АКП. Однако, часто покупатель не имеет возможности выбирать тип "автомата" применительно к конкретной модели автомобиля – производители любят предлагать коробку типа DSG безальтернативно.

Рекомендация Авто24

Если для вас важен активный драйв и при этом время от времени возникает желание экономить топливо, преселективный автомат – ваш вариант. Однако будьте внимательны: некоторые из таких конструкций могут подарить вам сюрприз в виде преждевременного отказа, так что спокойно чувствовать себя можно будет только в период гарантийного срока. На этом фоне классическая АКП с гидротрансформатором едва ли не полная противоположность: хуже динамика и хуже экономичность, однако большая надежность и долговечность. Конечно, и здесь и там могут быть варианты – в зависимости от конкретной модели и стиля езды, поэтому при выборе типа "автомата" изучайте все возможные варианты.

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