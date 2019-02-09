Чтобы автоматическая коробка передач всегда радовала нас удобством и комфортом управления, ей нужен минимальный уход. Но вот как раз простейшая операция по проверке масла вызывает массу вопросов. Как же правильно замерять уровень масла в «автомате»?

Прежде всего договоримся, что речь здесь будет идти об автоматических коробках передач в их классическом понимании – с гидромеханической начинкой. То есть в данном случае мы рассмотрим агрегаты с фрикционами и гидротрансформатором, а не вариаторы или «роботы» различного толка. К тому же, у многих самых современных трансмиссий уровень масла в АКПП контролируется уже не водителем, а бортовой электроникой. Поэтому щупа под капотом таких машин нет – как нет и ответственности владельца за эту процедуру.

Масло ATF или иное подобного типа в классических “автоматах” работает и как смазка, и как рабочая жидкость гидравлической системы и гидротрансформатора.

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Почему это важно

Такой замечательный агрегат, как автоматическая коробка передач, нужно беречь, поскольку ремонт его стоит недешево, да и специалисты есть далеко не везде. Между тем, именно уровень рабочей жидкости (называть маслом ATF – automatic transmission fluid не совсем правильно) автоматической коробки передач может радикальным образом повлиять на ее исправность.

Угробить АКПП может как низкий уровень ATF, так и высокий. В первом случае из-за полусухого трения подгорают, ускоренно изнашиваются некоторые детали коробки, во втором – из-за вспенившегося масла падает его давление, нарушаются переключения, коробка «дергается» и «буксует».

Правда, практика показывает, что не во всех случаях отклонения уровня от нормы вызывают столь катастрофические последствия, но тем не менее правило должно соблюдаться, особенно если оно установлено автопроизводителем.

Классические АКПП – “автоматы” гидромеханического типа – как правило служат до капремонта не меньше, чем двигатель, а то и весь автомобиль. Но при условии своевременного контроля уровня масла и его замены.

Непременные условия

Несмотря на видимую простоту процедуры, заводской мануал обставляет замер уровня масла в «автомате» несколькими условиями. Причем у разных марок авто и трансмиссий они могут быть разными.

Автомобиль с работающим двигателем должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. Коробка должна быть прогрета до рабочей температуры. Для этого нужно проехать порядка 10 – 20 км (ориентируйтесь также по температуре двигателя). На месте неспешно поочередно включите все режимы АКП. Дальше начинаются варианты в зависимости от марки авто и коробки передач. Селектор нужно поставить в положение P или N. У некоторых авто двигатель должен оставаться работающим, у некоторых – быть заглушен, но не более 1 – 2 минут назад. Вытащить щуп из гнезда, вытереть ветошью, снова вставить, сразу вытащить и зафиксировать уровень масла на нем. Он должен находиться между метками Min и Max в зоне Hot (горячее).

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Щупы АКПП выглядят по разному. Кроме меток минимального и максимального уровня для холодного и горячего состояния на них бывает указан тип ATF

Отметим, что на щупах многих коробок есть также зона меток Cold (холодное), в ней уровень должен находиться при непрогретой, холодной коробке. Этот замер менее точен, он служит скорее для общей проверки наличия жидкости в АКП. Также на щупе иногда можно найти указание на тип жидкости, которую нужно заливать в данную коробку.

Рекомендация Авто24

Если заводской инструкции или проверенной СТО в доступной близости от вас нет, а подозрения к количеству жидкости в АКПП вдруг возникли, вынимайте щуп и включайте логику. Отсыл к температуре замера – зоны (группы меток) – Hot (горячее) и Cold (холодное) на нем будут всегда, и в соответствии с температурой двигателя ориентируйтесь по ним. Независимо от того, заведен двигатель или нет, наличие масла в районе меток Min и Max говорит о том, что масло в коробке в принципе есть и на машине можно доехать до дома или ближайшей мастерской. А там уже придется провести замер по всем правилам, чтобы при необходимости скорректировать уровень.

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