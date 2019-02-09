Щоб автоматична коробка передач завжди радувала нас зручністю і комфортом управління, їй потрібен мінімальний догляд. Але ось якраз найпростіша операція з перевірки масла викликає масу питань. Як же правильно заміряти рівень масла в "автоматі"?

Перш за все домовимося, що мова тут буде йти про автоматичні коробки передач в їх класичному розумінні – з гідромеханічною начинкою. Тобто в даному випадку ми розглянемо агрегати з фрикціонами і гідротрансформатором, а не варіатори або “роботи” різних типів. До того ж, у багатьох сучасних трансмісій рівень масла в АКП контролюється вже не водієм, а бортовою електронікою. Тому щупа під капотом у таких машин немає – як немає і відповідальності власника за цю процедуру.

Олива ATF або інше подібного типу в класичних “автоматах" працює і як мастило, і як робоча рідина гідравлічної системи та гідротрансформатора.

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Чому це важливо

Такий чудовий агрегат, як автоматична коробка передач, потрібно берегти, оскільки його ремонт коштує недешево, та й фахівці є далеко не скрізь. Між тим, саме рівень робочої рідини (називати маслом ATF – automatic transmission fluid не зовсім правильно) автоматичної коробки передач може радикальним чином вплинути на її справність.

Знищити АКП може як низький рівень ATF, так і високий. У першому випадку через напівсухе тертя підгорають та прискорено зношуються деякі деталі коробки, у другому – через спінене масло падає його тиск, порушуються перемикання, коробка “смикається” і “буксує”.

Правда, практика показує, що не у всіх випадках відхилення від норми рівня викликають настільки катастрофічні наслідки, але тим не менш вимог, що встановлені автовиробником, потрібно дотримуватися.

Класичні АКПП – "автомати" гідромеханічного типу – як правило служать до капремонту не менше, ніж двигун, а то й весь автомобіль. Але за умови своєчасного контролю рівня масла і його заміни.

Неодмінні умови

Незважаючи на видиму простоту процедури, заводський мануал обставляє замір рівня масла в “автоматі” декількома умовами. Причому у різних марок авто і трансмісій вони можуть бути різними.

Автомобіль з працюючим двигуном повинен стояти на рівній горизонтальній поверхні. Коробка повинна бути прогріта до робочої температури. Для цього потрібно проїхати близько 10 – 20 км (орієнтуйтеся також по температурі двигуна). На місці неспішно по черзі включіть всі режими АКП. Далі починаються варіанти в залежності від марки авто і коробки передач. Селектор потрібно поставити в положення P або N (див. заводський мануал). У деяких авто двигун повинен залишатися працюючим, у деяких – бути заглушений, але не більше 1 – 2 хвилин тому. Витягніть щуп з гнізда, протріть його ганчіркою, знову вставте, одразу витягніть і зафіксуйте рівень масла на ньому. Він повинен знаходитися між мітками Min і Max в зоні Hot (гаряче).

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Щупи АКПП виглядають по різному. Крім міток мінімального і максимального рівня для холодного і гарячого стану на них буває вказано тип ATF та рекомендована для заміру температура масла в градусах (за Цельсієм або Фаренгейтом).

Зазначимо, що на щупах багатьох коробок є також зона міток Cold (холодне), в ній рівень повинен знаходитися при непрогрітій, холодній коробці. Цей замір менш точний, він служить скоріше для загальної перевірки наявності рідини в АКП. Також на щупі іноді можна знайти вказівку на тип рідини, яку потрібно заливати в цю коробку.

Рекомендація Авто24

Якщо заводської інструкції або перевіреної СТО в доступній близькості від вас немає, а підозри до кількості рідини в АКП раптом виникли, виймайте щуп і включайте логіку. Відсил до температури виміру – зони (групи міток) – Hot (гаряче) і Cold (холодне) на ньому будуть завжди, і відповідно до температури двигуна орієнтуйтеся за ними.

Незалежно від того, заведений двигун чи ні, наявність масла в районі міток Min і Max говорить про те, що масло в коробці в принципі є і на машині можна доїхати до дому або найближчої майстерні. А там вже доведеться провести замір за всіма правилами, щоб за необхідності скоригувати рівень.

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