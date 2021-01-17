Автовладельцы разделились на тех, кто прогревает двигатель, и тех, кто нет. Между тем, есть еще один повод для дискуссий – надо ли прогревать автоматическую трансмиссию в мороз?

По мнению инженеров, картина с прогревом коробок-”автоматов” более четкая, чем с прогревом двигателей. Да, автоматических трансмиссий есть несколько видов, но относительно каждой есть четкий ответ относительно прогрева. Давайте разбираться.

Рабочей температуры масло в трансмиссии достигает значительно позже, чем двигатель

Для начала два теоретических замечания. Во-первых, в отличие от двигателя, прогрев трансмиссии имеет в виду прежде всего прогрев масла. А во-вторых, прогретый двигатель отнюдь не означает прогретую коробку передач, поскольку теплообмен между этими агрегатами ограничен. Итак, применительно к каждому виду автоматической трансмиссии рекомендации будут таковы.

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Классическая АКП

Классический “автомат” с гидротрансформатором в мороз прогревать нужно. Смазка (точнее, рабочая жидкость) АКП не только смазывает пары трения, но и служит рабочим телом в системе гидроприводов коробки-”автомата”. Когда смазка холодная, эта гидравлика работает нештатно: пакеты фрикционов остаются полусжатыми, из-за чего могут пробуксовывать, а это – не только неадекватное движение машины, но и преждевременный износ агрегата.

В классических гидромеханических АКП смазка выполняет несколько функций, часть которых нельзя реализовать при низкой температуре

Самый простой способ прогреть АКП в мороз – постоять минутку с селектором в положении D или R при нажатой педали тормоза. Масло в таком случае будет перемешиваться в гидротрансформаторе, от чего будет разогреваться само и будет нагревать двигатель за счет дополнительной нагрузки.

Вариатор CVT

Бесступенчатые трансмиссии также обязательно надо прогревать в морозную погоду. Один из ключевых компонентов вариатора – его специальное масло, которое имеет узкий температурный диапазон работы: 60 – 90оС. Поэтому для сохранения ремня и шкивов вариатора надо перед нагрузками прогреть агрегат. Интересно, что при работе машины на месте вариатор прогревается очень медленно, лучше прогревать его в движении. Первые несколько километров в мороз ехать нужно плавно и без ускорений.

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Вариатор окончательно прогревается только через 15 – 20 минут после полного прогрева двигателя – и только тогда можно начинать ехать активно, с ускорениями и замедлениями.

Вариаторная трансмиссия CVT работает в масляной ванне. Это смазка с особыми качествами и с узким температурным диапазоном, поэтому ей нужен прогрев

Роботизированные трансмиссии

Коробки-роботы любой системы специального прогрева не требуют, поскольку внутри они не что иное, как обычная механическая коробка. Даже при работе двигателя на холостом ходу и в нейтральном положении селектора валы коробки вращаются, разогревая холодное масло, чего вполне достаточно для определенного повышения температуры. Не составляют исключения и преселективные АКП типа DSG, гидравлический блок которых разогревается после пуска двигателя собственным насосом.

Роботизированные автоматические коробки по сути мало отличаются от обычной механики, поэтому не требуют прогрева морозным утром

Рекомендация Авто24

К счастью, морозы в нашей стране нечасты и не слишком злы, что и расслабляет водителей в плане прогрева трансмиссии. На самом деле, если этого не делать и сразу отправляться в путь, мгновенных неприятностей не будет. Но ресурс агрегатов в целом будет сокращаться, и если это для вас имеет значение, не стоит пренебрегать вышеприведенными рекомендациями.

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