Ведущие мировые автопроизводители все чаще не оставляют нам выбора: модели с вариатором CVT все реже имеют альтернативы в виде классического "автомата". А в чем, собственно, разница для водителя и владельца?

Начнем с того, что и классическая АКП с гидротрансформатором, и бесступенчатый вариатор CVT (Continuously Variable Transmission) созданы, во-первых, для того, чтобы поддерживать обороты двигателя в наиболее оптимальном диапазоне, а во-вторых, чтобы устранить от этого процесса водителя. Но решили эти две задачи конструкторы по-разному.

С точки зрения эксплуатации гидромеханическая АКП почти безупречна, однако сложная и недешевая. При том хорошо отработана в производстве.

Внутри обычного "автомата" – шестерни, которые образуют несколько передач. Переключение осуществляет гидравлическая система, которая реагирует на положение акселератора и нагрузку на ведущие колеса.

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Каждая передача АКП имеет также фрикционную муфту, а еще есть гидротрансформатор – узел, в котором крутящий момент передается от вала к валу мощным потоком масла. Эта гидромуфта тоже меняет крутящий момент и сглаживает рывки в трансмиссии.

Вариатор получает распространение после изобретения металлического ремня и смазки с особыми свойствами. Он дешевый, однако не такой долговечный.

Внутри вариатора CVT деталей в несколько раз меньше. Главное – это два конусных шкива, соединенных ремнем клиновидного профиля. Когда нужно изменить крутящий момент (”переключить передачу”), автоматика уменьшает диаметр одного шкива и увеличивает – второго. Поскольку фиксированных положений нет, количество “передач” просто неисчислимо. Для работы на холостом ходу, в вариаторах есть механизм автоматического сцепления или гидромуфта.

Как видим, конструкция двух видов автоматических трансмиссий очень отличается. А ради чего это все – как конструктивные различия между АКП и CVT проявляются на деле?

Динамика. Классический “автомат” на старте проигрывает вариатору: даже в современных АКП с семью-восемью передачами ступеней получается меньше, чем вариантов передаточного числа в вариаторах. К тому же есть определенные потери энергии в гидротрансформаторе АКПП.

Один из самых сложных узлов АКП – гидротрансформатор. Часто он присутствует и в вариаторных трансмиссиях.

Экономичность. CVT всегда держит двигатель в диапазоне наиболее выгодных оборотов, поэтому такая трансмиссия обеспечивает машине более высокую экономичность, чем АКП с гидротрансформатором – который к тому же и сам добавляет машине аппетита за счет проскальзывания потоков масла.

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Комфорт и ощущение водителя. Даже самая лучшая АКП может отмечать переключение ступеней легким толчком, а у вариатора ступеней нет в принципе, поэтому машина с ним ускоряется и замедляется плавнее. Правда, CVT первых поколений создавали у водителя ощущение медленного разгона из-за однообразного гудения двигателя на одинаковых оборотах. Сейчас конструкторы научили вариаторы имитировать переключение передач, изменяя обороты мотора. Это несколько снижает эффективность трансмиссии, однако создает больший психологический комфорт для водителя.

Гидромеханические “автоматы” используют на боевых машинах и даже на танках, а вот вариаторы для тяжелых условий непригодны. По крайней мере, пока.

Работа в тяжелых условиях. Классический “автомат” лучше приспособлен к нагрузкам, к преодолению машиной препятствий, чем вариатор. Шкивы CVT хуже переносят передачу высокого крутящего момента, на них могут образовываться задиры, когда машина буксует, преодолевает бордюры, колеи и тому подобное. К тому же, вариаторную трансмиссию легче перегреть. Однако, некоторые CVT последних моделей оснащены дополнительной механической передачей – так называемой стартовой, для движения под большими нагрузками.

Долговечность. Гидромуфта АКП сглаживает колебание и пики крутящего момента, чем бережет и трансмиссию, и двигатель от ударных нагрузок. Обычная АКП лучше переносит работу двигателя на предельных оборотах, как слишком низких, так и слишком высоких, в то время как CVT в таких условиях быстрее изнашивается из-за перегрева пар трения. В классической автоматической коробке просто нет деталей, которые работают с такими большими нагрузками, как ремень и шкивы вариатора. В среднем ресурс АКП и CVT отличается по крайней мере вдвое – в пользу классического “автомата”. Ремонт вариатора довольно дорогой, как минимум не дешевле “капиталки” АКП.

Поверхности, воспринимающие нагрузки, у шкивов CVT настолько малы, что в принципе не могут служить так долго, как шестерни и фрикционы АКП.

Цена. Это одна из ключевых причин все большего распространения вариаторов: CVT в производстве значительно дешевле старой доброй АКП. Это не всегда можно заметить при сравнении новых автомобилей разных комплектаций, но производители данный факт берут во внимание.

Рекомендация Авто24

Рекомендации по покупке автомобиля с вариатором зависят от того, новую или подержанную машину вы имеете в виду. Новый автомобиль с CVT можно смело брать (особенно если машина покупается лишь на несколько лет), ведь у вариатора немало преимуществ по сравнению с гидромеханикой. А вот вариаторный автомобиль с пробегом – это уже в большой степени риск, поскольку, во-первых, неизвестно, как относился к трансмиссии предыдущий владелец, а во-вторых – ремонт CVT очень дорогой. А вот гидротрансформаторный АКП более долговечна, если за ней следили в течение всего периода эксплуатации.

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