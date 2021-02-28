Конструкторы делают все возможное, чтобы водитель не мог нанести вред агрегатам и системам авто из-за своих некорректных действий. Но технически такая возможность остается, да и пользователи порой проявляют незаурядную фантазию в своих издевательствах над машиной.

Удобство пользования автоматической трансмиссией расслабляет водителя и дает ему ощущение вседозволенности: кажется, с педалями и селектором можно творить что угодно, “автомат” все поймет, все простит и все исполнит. Но это не так, по крайней мере, не во всех случаях.

Педалей у машин с классическим гидромеханическим "автоматом" всего две. Главное – не нажимать их одновременно

Повторимся, определенный foolproof (защита от неадекватных действий) в алгоритмах управления современными трансмиссиями присутствует, но некоторые опасные для агрегата ситуации исключить просто невозможно.

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Поэтому о запрете или нежелательности определенных действий с АКП надо знать каждому владельцу машины с “автоматом”.

На машине с АКП (классический “автомат”) нельзя:

Давить на акселератор при нажатой педали тормоза. Коробка быстро перегреется и выйдет из строя, требуя ремонта;

Запускать машину с буксира или “с толкача”. В принципе, это непросто сделать, но “бывалые” подскажут вам как минимум один способ. Вероятность, что двигатель заведется, равна вероятности, что вы сломаете трансмиссию – 50:50;

Долго буксовать в снегу или в грязи. В таком режиме агрегат быстро перегревается, от чего страдают его фрикционы. Скорее всего, защитная автоматика не даст довести дело до поломки, и переведет коробку в аварийный режим, но лучше не искушать судьбу;

Современные автоматические коробки с гидротрансформатором быстро перегреваются во время буксования. Это опасно для АКП

Буксировать тяжелые прицепы и большие автомобили. Это непростой режим для фрикционов, которые при переключении под большой нагрузкой могут подгореть – то есть выйти из строя. Конкретные указания относительно возможности буксировки ищите в заводском мануале.

Включать режим P (паркинг), когда машина движется. В лучшем случае, будет поврежден механизм парковки, в худшем – его обломки повредят другие детали коробки.

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Ехать на буксире с неработающим двигателем. В таком режиме в агрегате не работает смазочный насос, а долго работать без смазки для механической части коробки нехорошо. На самом деле, большинство машин с АКП тянуть “на галстуке” можно, но на скорости не более 30 – 50 км/ч и на расстояние до 30 – 50 км. Однако, подтверждение этому разрешению надо найти в заводском мануале.

Возможность буксировки прицепов машиной с АКП заявляется в заводской инструкции. Обычно такое разрешение есть у мощных авто

Двигаться в активном темпе на холодной коробке, особенно при температуре ниже 10 – 15 о С. Холодное масло может нарушить уплотнения, да и работа гидравлики будет некорректной.

Рекомендация Авто24

Классическая гидромеханическая АКП – один из самых дорогих агрегатов современного автомобиля, поэтому стоит прислушиваться к советам относительно ее грамотной эксплуатации. Ведь “сломать” коробку можно гораздо раньше, чем закончится заводская гарантия, а ремонт “автоматов” традиционно очень дорогой. Более того, во многих случаях официальные дилерские протоколы предусматривали не ремонт коробки, а ее замену новой или восстановленной – что отнюдь не способствует удешевлению процедуры.

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