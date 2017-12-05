Вибір коробки передач: робот, автомат, варіатор або механіка – один з ключових чинників під час покупки автомобіля. Чим відрізняються ці види трансмісій і яка потрібна саме вам?

Наскільки істотна різниця в коробках передач і що вибрати: робот, автомат, варіатор або механіку? Давайте розберемося.

Насамперед треба зрозуміти, що при чотирьох варіантах коробок передач ми говоримо все-таки про два типи трансмісій: з ручним керуванням ("механіка") і автоматичну. А вже остання може бути класичним автоматом, варіатором або роботом – хоча різниця ця суто конструктивна, з точки зору споживача принципових відмінностей немає: перемикати передачі водієві не потрібно. Це і приймемо за вихідні дані.

Заодно нагадаємо, що коробка передач вбудована на шляху потоку потужності від двигуна до коліс і необхідна для того, щоб змінювати крутний момент – іншими словами, тягу на колесах.

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МКП – механіка, ручка, мануальна трансмісія

Механічна коробка передач з ручним перемиканням - найдоступніший вид автомобільної трансмісії. Для багатьох бюджетних моделей це єдиний можливий варіант

Звичайна коробка передач (МКП, MT) – це набір шестерень, зачеплення яких в потрібному поєднанні водій змінює вручну, тим самим важелем, що стирчить з підлоги. Тому таку трансмісію називають "механікою" або "ручкою". У "комплекті" з МКП обов'язково йде муфта зчеплення, яка управляється педаллю, і будь-яку дію важелем коробки водій супроводжує вижимкою педалі – при заданому положенні педалі газу! Все це перетворює процес перемикання в дещо клопітку процедуру, чому МКП і вважається найменш зручною в експлуатації. Її єдиний плюс – низька вартість, тому що навіть по ресурсу з нею можуть позмагатися інші "автомати".

"Автомат"

Класична автоматична коробка з гідротрансформатором до сьогодні залишається найнадійнішим та шанованим видом трансмісії

Класична автоматична коробка передач (АКП, AT) з гідромеханічною начинкою називається у нас "автоматом". З нею від водія потрібно лише вибрати напрямок руху (вперед або назад), а в подальшому вибір і перемикання ступенів робить автоматика.

Це найстаріший вид автоматичної трансмісії. Незважаючи на складність, такі АКП давно відпрацьовані у виробництві, вони надійні і довговічні. Також класичні "автомати" працюють м'яко, комфортно для пасажирів і передбачувано для водія. Недоліків теж чимало: "гідромеханіка" важка, громіздка, дорога, в порівнянні з "механікою" вона істотно підвищує витрату палива і знижує динаміку автомобіля. Незважаючи ні на що, цей вид автоматичних трансмісій вважається класикою, так само як і коробка-робот, широко застосовується в масовому автовиробництві.

Коробка-робот

Найпростіша роботизована коробка – найдешевший шлях отримати автоматичну трансмісію. Але працює така коробка-робот зазвичай некомфортно

Як не дивно, коробка-робот (РКП, РТ) одночасно може бути і найдорожчим, і найдешевшим видом автоматичних трансмісій. Бюджетний і простий з технічної точки зору варіант – це звичайна механічна коробка зі зчепленням, до яких прибудовані електроприводи. Вони по команді електроніки витискають зчеплення і пересувають той самий важіль управління "механікою", звільняючи від цієї праці водія.

Правда, у дешевого робота виходить це не так вправно, як у людини, і під час зміни ступенів машина часто неприємно смикається, прискорення виходить переривчастим. Зате на відміну від класичного "автомата" ця коробка-робот не підвищує витрату палива. І взагалі, це найдешевший спосіб дати споживачеві машину з автоматичною трансмісією, тож до нього іноді вдаються виробники недорогих компактних малолітражок.

До категорії роботів відносять також найскладніший вид автоматичних коробок – преселективні АКП (DSG, PDK, SMG, EDC тощо – в залежності від виробника). По суті це дві механічні коробки передач, кожна зі своїм зчепленням, втиснуті в один корпус. Як і в звичайному бюджетному роботі, керують перемиканнями сервоприводи і електронний блок.

Преселективна коробка-робот - найбільш складний та найефективніший на сьогодні вид автоматичної трансмісії

Суть таких конструкційних хитрощів – мати в КП одночасно дві включених передачі, одна з яких працює на колеса автомобіля через своє зімкнуте зчеплення, а друга – з розімкненим зчепленням – чекає черги на підключення до коліс. Суворо в потрібний момент комп'ютер подає команду, одне зчеплення розмикається, друге змикається – і передача переключена без переривання потоку потужності, буквально за долі секунди! Прискорення виходить динамічним, практично без ривків, так чи інакше властивих іншим раніше названим автоматичним коробкам.

Власне, преселективна коробка-робот за всіма статтями краща за інші "автомати" і краща за найдосвідченішого водія: вона перемикається бездоганно як з точки зору економії палива, так і з точки зору динаміки. Що й дало підстави використати ці трансмісії для безкомпромісних спортивних автомобілів. Єдиний мінус – складні за будовою, вони не завжди надійні, дуже дорогі самі по собі і в ремонті.

Варіатори



Сучасний варіатор допомагає економити пальне, забезпечує плавний і комфортний рух, але не любить часті буксування та ізду в заторах

Окремо стоять безступінчаті автоматичні трансмісії, або варіатори. Ще їх називають CVT (Continuously Variable Transmission — передаточне відношення, що безупинно змінюється). Замість шестерень тут – пара розсувних шківів, і з'єднує їх металевий дрібноланковий ремінь.

В залежності від умов руху шківи автоматично змінюють свій діаметр, чим і досягається зміна передавального числа. Причому робиться це плавно, тому ступенів в такий трансмісії немає. В роботі така передача найкомфортніша, може збентежити тільки незвичний характер роботи двигуна, який при розгоні довго гуде на одній ноті. Варіатор зазвичай дешевше класичного гідромеханічного "автомата" і преселективного робота, витрати палива з ним скромні.

Металічний ремінь або ланцюг варіатора деколи доводиться міняти, а це пов'язано з повним розбиранням агрегату