Эксперты Австралийско-азиатской программы оценки и контроля новых автомобилей ANCAP, что является аналогом EuroNCAP, протестировали минивэн Mitsubishi Express и обнаружили его чрезвычайно слабый уровень защищенности и безопасности.

Почему Mitsubishi Express оказались такими провальными? Активной безопасности полностью не хватает, но это лишь половина истории.

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Панельный фургон также “показал незначительную эффективность при физическом испытании на удар и не имеет основных функций безопасности, которые потребители ожидали в недавно выпущенной модели”.

ANCAP подчеркивает, что системы автономного экстренного торможения и поддержки полосы движения не предлагаются для Mitsubishi Express, что сразу же снижает его оценку. Защита взрослых пассажиров и уязвимых дорожных пользователей (пешеходов, велосипедистов и тому подобное) считается низким, что свидетельствует о том, что Mitsubishi стремилась сэкономить там, где этого делать не следует.

Испытание на лобовой удар сбоку, полный фронтальный удар и боковые коллизии показали, что водитель может получить серьезные травмы грудной клетки. Также оценки были снижены за потенциальные точки контакта с областью коленей. Еще одним тревожным результатом является вид значительной деформации боковых дверей, во время испытаний на боковые удары могут привести к частичному отрыву.

Фото: краш-тесты Mitsubishi Express родственного Renault Trafic / ANCAP

Кроме того, ANCAP подчеркивает высокий риск травмирования шеи во время хлыстового удара, из-за плохого дизайна подголовников. У Express, к тому же, нет боковой подушки безопасности, что защищает грудную клетку, со стороны пассажира, лобной подушки безопасности для центрального пассажира или центральной подушки безопасности для защиты от столкновения водителя с пассажиром.

“Mitsubishi может поставлять транспортные средства с высоким уровнем общей безопасности и широким спектром современных технологий безопасности”, – сказала главный исполнительный директор Карла Хоорвег. “Мы призываем их ускорить внедрение этих функций”.