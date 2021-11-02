Компактний хетчбек з нульовим рейтингом випускає спільне підприємство Maruti Suzuki в Індії, але автомобіль також поставляють до країн Латинської Америки. Седан Yaris також випускається спеціально для ринків Південної Америки, але у Бразилії та Таїланді.

Suzuki Baleno індійського виробництва показав у тестах Latin NCAP надзвичайно низький захист у всіх аспектах: 20% безпеки дорослих пасажирів, 17% для дітей, 64% у захисті пішоходів та мізерні 7% за допоміжні системи. У підсумку – 0 із 5 зірок.

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У катастрофічному рейтингу безпеки звинувачують поганий захист від бічних ударів, а також інші речі. Низька оцінка структурної міцності, відсутність стандартних бічних подушок безпеки та ESC є іншими причинами низького рейтингу Baleno.

“Нульова зірочка для Baleno повторює такий же провальний рейтинг Suzuki Swift, отриманий кілька тижнів тому. Suzuki пропонує як стандарт для латиноамериканських споживачів особливо низькі показники безпеки в захисті дорослих і дітей”, – прокоментував генеральний секретар Latin NCAP Алехандро Фурас.



Suzuki Baleno виявився не єдиним розчаруванням дня, адже Toyota Yaris, зібраний в Бразилії та Таїланді, який продається у Південній Америці зі стандартними подвійними подушками безпеки та ESC, набрав лише одну зірку. Latin NCAP зазначає, що популярна модель B-сегменту отримала 41% у захисті дорослих пасажирів, 64% для дітей, 62% для захисту пішоходів і 42% у Safety Assist.