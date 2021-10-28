Лише один кросовер із 20 впорався з новим бічним краш-тестом.

Нові правила проведення бічних краш-тестів автомобілів запровадив Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS). На думку фахівців, існуючих методів перевірки безпеки автомобілів виявилося замало, щоб уникнути загибелі людей під час аварій на високих швидкостях. У зв'язку з цим експерти розробили жорсткіші вимоги до бічних краш-тестів.

Відтепер в бік автомобіля зіштовхують візок на більшій швидкості та більшої маси (порівняна з середнім кросовером). Якщо раніше візок важив 1497 кілограмів, то тепер - 1896 кг. Швидкість раніше була 50 кілометрів на годину, за новими правилами удар відбувається на швидкості 60 км/год.

Також цікаво експерти назвали найбезпечніші позашляховики в 2021 році

Першими випробували 20 нових позашляховиків та кросоверів, більшість із яких провалила краш-тести.

З протестованих моделей вісім автомобілів, серед яких Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage та Lincoln Corsair отримали низькі оцінки.

Ще дев'ять кросоверів, серед яких Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Trax, Honda CR-V, також Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4, Toyota Venza і Volvo XC40, показали себе "задовільно".

Подолати ускладнене випробування вдалося лише Mazda CX-5, якій експерти поставили оцінку "добре".