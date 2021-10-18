Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) оприлюднив щорічний рейтинг кращих моделей у категорії "Позашляховики та пікапи".

Американська некомерційна організація IIHS назвала позашляховики з найвищими оцінками за безпеку, отриманими за результатами краш-тестів та перевірки електронних систем. Оцінювання IIHS вважається більш комплексним та ширшим, ніж урядового агентства NHTSA, яке є відповідником EuroNCAP.

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Експерти IIHS першими почали використовувати новий краш-тест – лобовий удар з малим перекриттям. Потім Інститут звернув увагу на запобігання аваріям, застосувавши оцінки до систем попередження про зіткнення спереду та систем автоматичного екстреного гальмування, які швидко стали очікуваними функціями в нових автомобілях та позашляховиках. Вони також оцінюють фари – перші оцінки за цим параметром у більшості виробників були низькими, але в оновлених моделях багато з них вже виправили ці недоліки.

Виконання належних результатів у всіх випробуваннях IIHS дозволяє автомобілю отримати найвищу оцінку Top Safety Pick+. При цьому “плюс” тут показує переважно якість роботи фар та електроніки, в іншому випадку автомобіль отримує Top Safety Pick, що відповідає п’ятірці за п’ятибальною шкалою.

Повний, актуальний список переможців премії Top Safety Pick+ можна знайти на сайті IIHS. Нижче наведено список переможців модельного року 2020 та 2021 років. Зазначимо, що за американськими стандартами, автомобілі позначаються наступним роком.

Найбезпечніший компактний позашляховик

  • Chevrolet Trailblazer
  • Ford Bronco Sport
  • Hyundai Tucson (2021)
  • Mazda CX-3
  • Mazda CX-30
  • Mazda CX-5
  • Mitsubishi Outlander (2021)
  • Nissan Rogue (X-Trail)
  • Subaru Forester
  • Volkswagen ID.4 Pro S (2021)

Найбезпечніший позашляховик середнього розміру

  • Ford Explorer
  • Hyundai Palisade
  • Hyundai Santa Fe (2021)
  • Mazda CX-9
  • Nissan Murano
  • Subaru Ascent
  • Toyota Highlander
  • Volkswagen ID.4
  • Genesis GV70

Найбезпечніший компактний люксовий позашляховик

  • Acura RDX
  • Audi Q5 та Q5 Sportback
  • Genesis GV70
  • Volvo XC40
  • Volvo XC60

Найбезпечніший позашляховик класу люкс середнього розміру

  • Acura MDX
  • Audi e-Tron та e-Tron Sportback
  • Cadillac XT6
  • Genesis GV80
  • Mercedes-Benz GLE-Class
  • Volvo XC90