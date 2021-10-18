Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) оприлюднив щорічний рейтинг кращих моделей у категорії "Позашляховики та пікапи".

Американська некомерційна організація IIHS назвала позашляховики з найвищими оцінками за безпеку, отриманими за результатами краш-тестів та перевірки електронних систем. Оцінювання IIHS вважається більш комплексним та ширшим, ніж урядового агентства NHTSA, яке є відповідником EuroNCAP.

Також цікаво: Lexus показав свій найбільший позашляховик LX

Експерти IIHS першими почали використовувати новий краш-тест – лобовий удар з малим перекриттям. Потім Інститут звернув увагу на запобігання аваріям, застосувавши оцінки до систем попередження про зіткнення спереду та систем автоматичного екстреного гальмування, які швидко стали очікуваними функціями в нових автомобілях та позашляховиках. Вони також оцінюють фари – перші оцінки за цим параметром у більшості виробників були низькими, але в оновлених моделях багато з них вже виправили ці недоліки.

Виконання належних результатів у всіх випробуваннях IIHS дозволяє автомобілю отримати найвищу оцінку Top Safety Pick+. При цьому “плюс” тут показує переважно якість роботи фар та електроніки, в іншому випадку автомобіль отримує Top Safety Pick, що відповідає п’ятірці за п’ятибальною шкалою.

Повний, актуальний список переможців премії Top Safety Pick+ можна знайти на сайті IIHS. Нижче наведено список переможців модельного року 2020 та 2021 років. Зазначимо, що за американськими стандартами, автомобілі позначаються наступним роком.

Найбезпечніший компактний позашляховик

Chevrolet Trailblazer

Ford Bronco Sport

Hyundai Tucson (2021)

Mazda CX-3

Mazda CX-30

Mazda CX-5

Mitsubishi Outlander (2021)

Nissan Rogue (X-Trail)

Subaru Forester

Volkswagen ID.4 Pro S (2021)

Найбезпечніший позашляховик середнього розміру

Ford Explorer

Hyundai Palisade

Hyundai Santa Fe (2021)

Mazda CX-9

Nissan Murano

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Volkswagen ID.4

Genesis GV70

Найбезпечніший компактний люксовий позашляховик

Acura RDX

Audi Q5 та Q5 Sportback

Genesis GV70

Volvo XC40

Volvo XC60

Найбезпечніший позашляховик класу люкс середнього розміру