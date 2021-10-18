Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) оприлюднив щорічний рейтинг кращих моделей у категорії "Позашляховики та пікапи".
Американська некомерційна організація IIHS назвала позашляховики з найвищими оцінками за безпеку, отриманими за результатами краш-тестів та перевірки електронних систем. Оцінювання IIHS вважається більш комплексним та ширшим, ніж урядового агентства NHTSA, яке є відповідником EuroNCAP.
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Експерти IIHS першими почали використовувати новий краш-тест – лобовий удар з малим перекриттям. Потім Інститут звернув увагу на запобігання аваріям, застосувавши оцінки до систем попередження про зіткнення спереду та систем автоматичного екстреного гальмування, які швидко стали очікуваними функціями в нових автомобілях та позашляховиках. Вони також оцінюють фари – перші оцінки за цим параметром у більшості виробників були низькими, але в оновлених моделях багато з них вже виправили ці недоліки.
Виконання належних результатів у всіх випробуваннях IIHS дозволяє автомобілю отримати найвищу оцінку Top Safety Pick+. При цьому “плюс” тут показує переважно якість роботи фар та електроніки, в іншому випадку автомобіль отримує Top Safety Pick, що відповідає п’ятірці за п’ятибальною шкалою.
Повний, актуальний список переможців премії Top Safety Pick+ можна знайти на сайті IIHS. Нижче наведено список переможців модельного року 2020 та 2021 років. Зазначимо, що за американськими стандартами, автомобілі позначаються наступним роком.
Найбезпечніший компактний позашляховик
- Chevrolet Trailblazer
- Ford Bronco Sport
- Hyundai Tucson (2021)
- Mazda CX-3
- Mazda CX-30
- Mazda CX-5
- Mitsubishi Outlander (2021)
- Nissan Rogue (X-Trail)
- Subaru Forester
- Volkswagen ID.4 Pro S (2021)
Найбезпечніший позашляховик середнього розміру
- Ford Explorer
- Hyundai Palisade
- Hyundai Santa Fe (2021)
- Mazda CX-9
- Nissan Murano
- Subaru Ascent
- Toyota Highlander
- Volkswagen ID.4
- Genesis GV70
Найбезпечніший компактний люксовий позашляховик
- Acura RDX
- Audi Q5 та Q5 Sportback
- Genesis GV70
- Volvo XC40
- Volvo XC60
Найбезпечніший позашляховик класу люкс середнього розміру
- Acura MDX
- Audi e-Tron та e-Tron Sportback
- Cadillac XT6
- Genesis GV80
- Mercedes-Benz GLE-Class
- Volvo XC90