Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал ежегодный рейтинг лучших моделей в категории "Внедорожники и пикапы".

Американская некоммерческая организация IIHS назвала внедорожники с самыми высокими оценками за безопасность, полученными по результатам краш-тестов и проверки электронных систем. Оценки IIHS считается более комплексными и широкими, чем правительственного агентства NHTSA, которое является эквивалентом EuroNCAP.

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Эксперты IIHS первыми начали использовать новый краш-тест – лобовой удар с малым перекрытием. Потом Институт обратил внимание на предотвращение аварий, применив оценки к системам предупреждения о столкновении спереди и систем автоматического экстренного торможения, которые быстро стали ожидаемыми функциями в новых автомобилях и внедорожниках. Они также оценивают фары – первые оценки по этому параметру у большинства производителей были низкими, но в обновленных моделях многие из них уже исправили эти недостатки.

Выполнение должных результатов во всех испытаниях IIHS позволяет автомобилю получить наивысшую оценку Top Safety Pick+. При этом “плюс” здесь показывает преимущественно качество работы фар и электроники, в противном случае автомобиль получает Top Safety Pick, что соответствует пятерке по пятибалльной шкале.

Полный, актуальный список победителей премии Top Safety Pick+ можно найти на сайте IIHS. Ниже приведен список победителей модельного года 2020 и 2021 годов. Отметим, что по американским стандартам, автомобили обозначаются следующим годом.

Самый безопасный компактный внедорожник

  • Chevrolet Trailblazer
  • Ford Bronco Sport
  • Hyundai Tucson (2021)
  • Mazda CX-3
  • Mazda CX-30
  • Mazda CX-5
  • Mitsubishi Outlander (2021)
  • Nissan Rogue (X-Trail)
  • Subaru Forester
  • Volkswagen ID.4 Pro S (2021)

Самый безопасный внедорожник среднего размера

  • Ford Explorer
  • Hyundai Palisade
  • Hyundai Santa Fe (2021)
  • Mazda CX-9
  • Nissan Murano
  • Subaru Ascent
  • Toyota Highlander
  • Volkswagen ID.4
  • Genesis GV70

Самый безопасный компактный люксовый внедорожник

  • Acura RDX
  • Audi Q5 та Q5 Sportback
  • Genesis GV70
  • Volvo XC40
  • Volvo XC60

Самый безопасный внедорожник класса люкс среднего размера

  • Acura MDX
  • Audi e-Tron та e-Tron Sportback
  • Cadillac XT6
  • Genesis GV80
  • Mercedes-Benz GLE-Class
  • Volvo XC90