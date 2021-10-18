Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал ежегодный рейтинг лучших моделей в категории "Внедорожники и пикапы".
Американская некоммерческая организация IIHS назвала внедорожники с самыми высокими оценками за безопасность, полученными по результатам краш-тестов и проверки электронных систем. Оценки IIHS считается более комплексными и широкими, чем правительственного агентства NHTSA, которое является эквивалентом EuroNCAP.
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Эксперты IIHS первыми начали использовать новый краш-тест – лобовой удар с малым перекрытием. Потом Институт обратил внимание на предотвращение аварий, применив оценки к системам предупреждения о столкновении спереди и систем автоматического экстренного торможения, которые быстро стали ожидаемыми функциями в новых автомобилях и внедорожниках. Они также оценивают фары – первые оценки по этому параметру у большинства производителей были низкими, но в обновленных моделях многие из них уже исправили эти недостатки.
Выполнение должных результатов во всех испытаниях IIHS позволяет автомобилю получить наивысшую оценку Top Safety Pick+. При этом “плюс” здесь показывает преимущественно качество работы фар и электроники, в противном случае автомобиль получает Top Safety Pick, что соответствует пятерке по пятибалльной шкале.
Полный, актуальный список победителей премии Top Safety Pick+ можно найти на сайте IIHS. Ниже приведен список победителей модельного года 2020 и 2021 годов. Отметим, что по американским стандартам, автомобили обозначаются следующим годом.
Самый безопасный компактный внедорожник
- Chevrolet Trailblazer
- Ford Bronco Sport
- Hyundai Tucson (2021)
- Mazda CX-3
- Mazda CX-30
- Mazda CX-5
- Mitsubishi Outlander (2021)
- Nissan Rogue (X-Trail)
- Subaru Forester
- Volkswagen ID.4 Pro S (2021)
Самый безопасный внедорожник среднего размера
- Ford Explorer
- Hyundai Palisade
- Hyundai Santa Fe (2021)
- Mazda CX-9
- Nissan Murano
- Subaru Ascent
- Toyota Highlander
- Volkswagen ID.4
- Genesis GV70
Самый безопасный компактный люксовый внедорожник
- Acura RDX
- Audi Q5 та Q5 Sportback
- Genesis GV70
- Volvo XC40
- Volvo XC60
Самый безопасный внедорожник класса люкс среднего размера
- Acura MDX
- Audi e-Tron та e-Tron Sportback
- Cadillac XT6
- Genesis GV80
- Mercedes-Benz GLE-Class
- Volvo XC90