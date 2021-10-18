Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал ежегодный рейтинг лучших моделей в категории "Внедорожники и пикапы".

Американская некоммерческая организация IIHS назвала внедорожники с самыми высокими оценками за безопасность, полученными по результатам краш-тестов и проверки электронных систем. Оценки IIHS считается более комплексными и широкими, чем правительственного агентства NHTSA, которое является эквивалентом EuroNCAP.

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Эксперты IIHS первыми начали использовать новый краш-тест – лобовой удар с малым перекрытием. Потом Институт обратил внимание на предотвращение аварий, применив оценки к системам предупреждения о столкновении спереди и систем автоматического экстренного торможения, которые быстро стали ожидаемыми функциями в новых автомобилях и внедорожниках. Они также оценивают фары – первые оценки по этому параметру у большинства производителей были низкими, но в обновленных моделях многие из них уже исправили эти недостатки.

Выполнение должных результатов во всех испытаниях IIHS позволяет автомобилю получить наивысшую оценку Top Safety Pick+. При этом “плюс” здесь показывает преимущественно качество работы фар и электроники, в противном случае автомобиль получает Top Safety Pick, что соответствует пятерке по пятибалльной шкале.

Полный, актуальный список победителей премии Top Safety Pick+ можно найти на сайте IIHS. Ниже приведен список победителей модельного года 2020 и 2021 годов. Отметим, что по американским стандартам, автомобили обозначаются следующим годом.

Самый безопасный компактный внедорожник

Chevrolet Trailblazer

Ford Bronco Sport

Hyundai Tucson (2021)

Mazda CX-3

Mazda CX-30

Mazda CX-5

Mitsubishi Outlander (2021)

Nissan Rogue (X-Trail)

Subaru Forester

Volkswagen ID.4 Pro S (2021)

Самый безопасный внедорожник среднего размера

Ford Explorer

Hyundai Palisade

Hyundai Santa Fe (2021)

Mazda CX-9

Nissan Murano

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Volkswagen ID.4

Genesis GV70

Самый безопасный компактный люксовый внедорожник

Acura RDX

Audi Q5 та Q5 Sportback

Genesis GV70

Volvo XC40

Volvo XC60

Самый безопасный внедорожник класса люкс среднего размера