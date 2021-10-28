Лишь один кроссовер из 20 справился с новым боковым краш-тестом.

Новые правила проведения боковых краш-тестов автомобилей ввел Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS). По мнению специалистов, существующих методов проверки безопасности автомобилей оказалось мало, чтобы избежать гибели людей во время аварий на высоких скоростях. В связи с этим эксперты разработали более жесткие требования к боковым краш-тестам.

Отныне в сторону автомобиля сталкивают тележку на большей скорости и большей массы (сравнимая со средним кроссовером). Если раньше тележка весила 1497 килограммов, то теперь – 1896 кг. Скорость раньше была 50 километров в час, по новым правилам удар происходит на скорости 60 км/ч.

Также интересно Эксперты назвали самые безопасные внедорожники в 2021 году

Первыми испытали 20 новых внедорожников и кроссоверов, большинство из которых провалили краш-тесты.

Из протестированных моделей восемь автомобилей, среди которых Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage и Lincoln Corsair получили низкие оценки.

Еще девять кроссоверов, среди которых Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Trax, Honda CR-V, также Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4, Toyota Venza и Volvo XC40, показали себя "удовлетворительно".

Преодолеть усложненное испытание удалось лишь Mazda CX-5, которой эксперты поставили оценку "хорошо".