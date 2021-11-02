Компактный хэтчбек с нулевым рейтингом выпускает совместное предприятие Maruti Suzuki в Индии, но автомобиль также поставляют в страны Латинской Америки. Седан Yaris тоже выпускается специально для рынков Южной Америки, но в Бразилии и Таиланде.

Suzuki Baleno индийского производства показал в тестах Latin NCAP чрезвычайно низкую защиту во всех аспектах: 20% безопасности взрослых пассажиров, 17% для детей, 64% в защите пешеходов и мизерные 7% за вспомогательные системы. В итоге – 0 из 5 звезд.

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В катастрофическом рейтинге безопасности обвиняют плохую защиту от боковых ударов, а также другие вещи. Низкая оценка структурной прочности, отсутствие стандартных боковых подушек безопасности и ESC являются другими причинами низкого рейтинга Baleno.

“Нулевая звездочка для Baleno повторяет такой же провальный рейтинг Suzuki Swift, полученный несколько недель назад. Suzuki предлагает в качестве стандарта для латиноамериканских потребителей особенно низкие показатели безопасности в защите взрослых и детей”, – прокомментировал генеральный секретарь Latin NCAP Алехандро Фурас.



Suzuki Baleno оказался не единственным разочарованием дня, так как Toyota Yaris, собранный в Бразилии и Таиланде, который продается в Южной Америке со стандартными двойными подушками безопасности и ESC, набрал всего одну звезду. Latin NCAP отмечает, что популярная модель B-сегмента получила 41% в защите взрослых пассажиров, 64% для детей, 62% для защиты пешеходов и 42% у Safety Assist.