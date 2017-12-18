Краш-тест Chevrolet Aveo – аналога українського ЗАЗ Vida, проведений інститутом Latin NCAP, виявився провальним для застарілої моделі: нуль зірок за безпеку.

Краш-тест Chevrolet Aveo – аналога українського ЗАЗ Vida, проведений інститутом Latin NCAP, підтвердив стару істину: подушки безпеки не завжди впливають на безпеку.

Краш-тести інтернаціонального інституту Latin NCAP проводяться для контролю активної і пасивної безпеки автомобілів, що поставляються на ринки країн Латинської Америки – Мексики, Аргентини, Бразилії, Чилі, Перу та інших.

Седан В-класу, відомий у нас як Chevrolet Aveo другого покоління (Т-250) і ЗАЗ Vida, до цих пір продається в більшості країн регіону, в тому числі і як Chevrolet Sonic. Наприклад, у Мексиці це один з найбільш продаваних автомобілів. В Україні, до речі, Chevrolet Aveo і його запорізький клон ЗАЗ Vida теж не так давно значився серед бестселерів ринку.

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Кузов Chevrolet Aveo, зібраного на заводі в Мехіко, за нинішніми мірками визнаний недостатньо безпечним. Незважаючи на подушки безпеки, водій отримує смертельно небезпечні травми.

Вперше експерти Latin NCAP розбили Chevrolet Aveo/Sonic мексиканської складання ще в листопаді 2015 року. Тоді автомобіль не набрав жодної зірки за безпеку дорослих пасажирів і дві зірки (з п'яти можливих) за безпеку пасажирів-дітей, розміщених у спеціальних кріслах. Насамперед, підвів захист водія при фронтальному ударі – сидячий на його місці манекен отримав смертельно небезпечні ушкодження голови і грудей, а також важкі травми ніг.

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Другий краш-тест Latin NCAP цієї моделі випробувачі провели вже в грудні 2017-го, буквально на днях. На відміну від першого випробування, в цей раз автомобіль був укомплектований двома подушками безпеки для водія і переднього пасажира. За правилами Latin NCAP, для краш-тесту береться версія автомобіля в мінімальній комплектації системами безпеки.

Результат краш-тесту Chevrolet Aveo/Sonic від 12.12.2017 – ті ж нуль зірок за захист дорослих пасажирів і три зірки за безпеку дітей. Наявність подушок не вирішила проблему захисту дорослих принципово. У водія менше постраждали голова і шия, у пасажира – груди і нога. Але груди і ноги драйвера отримали найважчі, смертельно небезпечні ушкодження. Головна причина – в енергопоглинаючих властивостях кузова, через які рульова колонка з кермом і педалі при ударі надмірно зміщуються назад. Захист людей при бічному ударі визнано достатнім.

Захист дорослих пасажирів та дітей Chevrolet Aveo при бічному ударі визнано достатнім.

Коротче кажучи, завдяки «порівняльному» краш-тесту Latin NCAP ми в черговий раз отримали переконливий аргумент на користь використання ременів безпеки, насамперед для тих громадян, які не пристібаються, покладаючись на подушки безпеки, встановлені в їхньому автомобілі.

Як вже повідомлялося, на розгляд Верхновной Ради України подано законопроект № 7317, який передбачає повернення техоглядів для особистого та комерційного транспорту.