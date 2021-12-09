Его "родственник" Dacia Spring получил только одну звезду из пяти.

В очередной серии испытаний и тестирования безопасности новых автомобилей организация Euro NCAP проверила 12 машин. Большинство из них получили высокие оценки, но пара моделей Renault провалили экзамены.

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Электрический городской автомобиль Zoe – это третья модель в истории Euro NCAP (с 1997 года), которая получила нулевой рейтинг. Ранее подобное “достижение” удавалось только Fiat Panda в 2018 году и Fiat Punto годом ранее.

Подопытный – это Zoe второго поколения, фактически модернизированная версия оригинальной модели, выпущенной около десяти лет назад. Поэтому хэтчбек с нулевыми выбросами демонстрирует свой возраст, но причина не только в этом. Например, обновленная модель, выпущенная в 2020 году, потеряла боковые подушки безопасности, установленные на сиденьях, в пользу менее эффективной подушки безопасности, предназначенной только для грудной клетки, что привело к ухудшению защиты пассажиров.

Euro NCAP отмечает, что Renault Zoe Mk2 “предлагает плохую защиту во время ДТП в целом, плохую защиту уязвимых участников дорожного движения и не имеет значимой технологии избегания аварий, что дисквалифицирует по какому-либо звездному рейтингу”. Следует отметить, что серьезность этих испытаний значительно выросла с годами, поэтому Зои не дотянулся до современных стандартов. В тестах первого поколения в 2013 году хэтчбек набрал пять звезд. А за восемь лет растерял их все.

Zoe также потерял баллы из-за отсутствия автоматического экстренного торможения в стандартной оснастке, хотя Renault планирует включить эту систему в базовую комплектацию с 1 марта 2022 года. Кроме того, Euro NCAP критикует “Зои” за отсутствие стандартного предупреждения о выезде из полосы.

Родственный электрический кроссовер Dacia Spring показал себя лучше, чем Zoe, поскольку ему удалось обрести одну звезду. Самый дешевый электрокар в Европе – это, в сущности, автомобиль Renault Kwid City K-ZE, изготовленный в Китае и несколько измененный для Старого континента. Эксперты Euro NCAP его тоже не похвалили.

“Его производительность в краш-тестах абсолютно проблематичная, с высоким риском опасных для жизни травм грудной клетки водителя и головы заднего пассажира во время фронтальных краш-тестов и предельной защиты грудной клетки при боковом столкновении”.

Михил ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP, выразил свою обеспокоенность: “Эти автомобили не только не обеспечивают никакой заметной активной безопасности в стандартной комплектации, но и защищают пассажиров хуже любого транспортного средства, которое мы видели на протяжении многих лет. Это цинично предлагать потребителю доступный зеленый автомобиль, если это стоит высокого риска травм при аварии”.

Он также добавил, что электромобиль такого же размера может быть безопасным и привел пример Fiat 500e и четырехзвездочный рейтинг.

Помимо вышеназванных моделей эксперты Euro NCAP оценили еще десяток новинок, которые появились на европейском рынке в течение года. Оценки – на снимке ниже.