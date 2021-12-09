Його "родич" Dacia Spring здобув лише одну зірку з п'яти.

У черговій серії випробувань та тестування безпеки нових автомобілів організація Euro NCAP перевірила 12 машин. Більшість із них отримали високі оцінки, але пара моделей від Renault провалила іспити.

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Електричний міський автомобіль Zoe – це третя модель в історії Euro NCAP (з 1997 року), яка отримала нульовий рейтинг. Раніше подібне “досягнення” вдавалось лише Fiat Panda у 2018 році та Fiat Punto роком раніше.

Піддослідний – це Zoe другого покоління, фактично, модернізована версія оригінальної моделі, випущеної близько десяти років тому. Тому хетчбек з нульовими викидами демонструє свій вік, але причина не лише в цьому. Наприклад, оновлена модель, випущена у 2020 році, втратила бічні подушки безпеки, встановлені на сидіннях, на користь менш ефективної подушки безпеки, яка призначена лише для грудної клітки, що спричинило погіршення захисту пасажирів.

Euro NCAP зазначає, що Renault Zoe Mk2 “пропонує поганий захист під час ДТП загалом, поганий захист уразливих учасників дорожнього руху та не має значущої технології уникнення аварій, що дискваліфікує з будь-якого зіркового рейтингу”. Слід зазначити, що серйозність цих випробувань значно зросла з роками, тому “Зої” не дотягнувся до сучасних стандартів. У тестах першого покоління у 2013 році хетчбек набрав п’ять зірок. А за вісім років “розгубив” їх усі.



Zoe також втратив бали через відсутність автоматичного екстреного гальмування у стандартному оснащенні, хоча Renault планує включити цю систему у базову комплектацію з 1 березня 2022 року. Крім того, Euro NCAP критикує “Зої” за відсутність стандартного попередження про виїзд зі смуги.

Споріднений електричний кросовер Dacia Spring показав себе краще, ніж Zoe, оскільки йому вдалося здобути одну зірку. Найдешевший електрокар в Європі – це, по суті, автомобіль Renault Kwid City K-ZE, виготовлений у Китаї та трохи змінений для Старого континенту. Експерти Euro NCAP його також не похвалили.



“Його продуктивність у краш-тестах є абсолютно проблематичною, з високим ризиком небезпечних для життя травм грудної клітки водія та голови заднього пасажира під час фронтальних краш-тестів та граничного захисту грудної клітки при боковому зіткненні”

Міхіл ван Ратінген, генеральний секретар Euro NCAP, висловив свою стурбованість: “Ці автомобілі не лише не забезпечують жодної помітної активної безпеки в стандартній комплектації, але й захищають пасажирів гірше, ніж будь-який транспортний засіб, який ми бачили протягом багатьох років. Це цинічно пропонувати споживачеві доступний зелений автомобіль, якщо це коштує високого ризику травм у разі аварії”.

Він також додав, що електромобіль такого ж розміру може бути безпечним та навів приклад Fiat 500e та його чотиризірковий рейтинг.

Крім вищеназваних моделей, експерти Euro NCAP оцінили ще десяток новинок, які з’явились на європейському ринку протягом року. Оцінки – на знімку нижче.